Bruno Fernandes moet zondagmiddag genoegen nemen met een plek op de bank bij Manchester United tijdens het thuisduel met AFC Bournemouth. Trainer Michael Carrick heeft besloten om zijn aanvoerder buiten de basiself te laten. Dat lijkt alles te maken te hebben met het feit dat de Portugese middenvelder woensdagavond - na de pijnlijke 4-1 nederlaag bij Como 1907 in de Champions League - openlijk kritiek uitte op de tactiek van de technische staf.

De wedstrijd tussen Man United en Bournemouth op Old Trafford gaat zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd (14.00 uur lokale tijd) van start en is een belangrijke graadmeter voor Carrick, aangezien er al zeven duels op rij niet meer werd gewonnen. Voor de 32-jarige Fernandes betekent het dat hij dit seizoen voor het eerst niet aan de aftrap verschijnt in een competitie- of Champions League-wedstrijd. Sinds hij in januari 2020 overkwam van Sporting CP, is de spelmaker immers een onbetwiste basisspeler. Vanaf het seizoen 2020/21 stond hij in maar liefst 186 van de 197 Premier League-duels van United vanaf het begin op het veld. De laatste keer dat de Portugees in de Engelse competitie op de bank moest plaatsnemen, was op 4 mei 2025, toen er met 4-3 werd verloren van Brentford.

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Matthijs de Ligt staat overigens ook niet aan de aftrap tegen Bournemouth. De Nederlandse verdediger maakte in Como juist na 11 maanden met een rugblessure te hebben geworsteld juist zijn rentree als basisspeler, maar zit zondag weer op de bank omdat Carrick kiest voor een centrum bestaande uit Leny Yoro en Harry Maguire. Laatstgenoemde draagt bij absentie van Fernandes tevens de aanvoerdersband.

Fernandes uitte openlijk kritiek na afgang bij Como

Dat Fernandes nu op de bank zit, is dus het directe gevolg van de ruime nederlaag in het Stadio Giuseppe Sinigaglia eerder deze week. In het duel met Como - waar Nico Paz de grote uitblinker was met twee goals en een assist en invaller Joshua Zirkzee pas diep in de blessuretijd voor de eretreffer wist te zorgen - werd Fernandes al na 66 minuten naar de kant gehaald. Na het laatste fluitsignaal wees de aanvoerder voor de camera van TNT Sports met de beschuldigende vinger naar het strijdplan van Carrick en zijn assistenten. "De technische staf heeft besloten om niet man-op-man druk te zetten, maar af te wachten en op balverovering te loeren. Het probleem is echter dat je zulke ploegen juist zelfvertrouwen geeft wanneer je ze die ruimte gunt", zo stelde de middenvelder.

Als het aan de Portugees international had gelegen, had de Engelse formatie het in Italië dan ook over een compleet andere boeg gegooid. "Dat is aan de trainer en de technische staf om te zien, maar niet aan mij. Soms moet je onder druk juist moediger zijn, het risico nemen om hoog druk te zetten en de tegenstander het lastig maken. Zoals Como dat deed: hun centrale verdediger kwam me zelfs op onze eigen helft dekken. Dat moeten wij als team ook gaan doen, maar dat lukte ons niet", zo vervolgde de aanvoerder zijn analyse. Ploeggenoot Youri Tielemans keek na de verliespartij naar het grotere geheel: "Het is een combinatie van alles. Het is tactisch, technisch, effort. We moeten beter worden in alles."

Carrick laat zich niet uit over aanvoerdersband

De publieke uithaal van de aanvoerder kwam hem op stevige kritiek te staan van voormalig international Jamie Carragher. De analist van CBS Sports denkt dat de woedeuitbarsting direct te maken heeft met zijn vroegtijdige wissel in het tweede bedrijf. "Dit is walgelijk. Vorig seizoen werd hij speler van het jaar dankzij Carrick", zo oordeelde Carragher hard. "Bruno is een geweldige voetballer, maar zijn houding en hoe hij dit soort dingen aanpakt, dat klopt gewoon niet. Hij reageert alleen zo omdat hij gewisseld is. Hij voelt zich voor schut gezet door de trainer."

Vrijdag trapte Carrick zijn persconferentie af met een monoloog die maar liefst vijfenhalve minuut duurde. De hoofdtrainer bood hierin zijn excuses aan richting de supporters en gaf toe dat het team het spoor bijster is, al sprak hij ook het vertrouwen uit dat de club het tij weer zal weten te keren. Toen hem werd gevraagd of hij erover nadenkt om Fernandes de aanvoerdersband af te pakken, hield de trainer zijn kaarten tegen de borst: "Ik zal altijd doen wat het beste is voor de club. Of ik nu wel of niet met hem heb gesproken, ik denk niet dat dit het moment is om in veel details te treden."

Michael Carrick.

Vormdip voor Fernandes en onderzoek naar woninginbraak

Toch is het passeren van de spelmaker ook los van zijn kritische uitspraken goed uit te leggen, zo stelt United-clubwatcher Cerys Jones in een analyse. "Fernandes' ongelooflijke beschikbaarheid en selectierecord bij United betekent dat dit niet kan worden afgedaan als een gewone rotatie door Michael Carrick. Het is een schok, maar het is op meerdere niveaus begrijpelijk", zo schrijft de journaliste. De middenvelder wist immers al sinds de 4-0 zege op Sabah in de Champions League op 10 september geen doelpunt of assist meer te noteren. "Vorig seizoen was zijn individuele flair en excellentie het gezicht van alles wat goed ging bij Carricks ploeg. Nu is hij het gezicht van een ploeg die kansen mist, moeite heeft met creëren en incoherent oogt op het veld."

Alsof de sportieve onrust rondom zijn persoon nog niet genoeg is, kreeg Fernandes deze week ook privé een flinke klap te verwerken. De politie van Cheshire is namelijk een onderzoek gestart naar een inbraak in het huis van de Portugees op woensdagavond. Rond de klok van 20.30 uur lokale tijd werd er melding gemaakt van drie onbekende mannen die zich in de achtertuin van een aangrenzend pand bevonden. Toen de agenten eenmaal ter plaatse waren, waren de verdachten al gevlogen, maar bleek er wel te zijn ingebroken in de woning van de voetballer - waarbij er ook spullen zijn buitgemaakt. Rechercheur Dave Jarvis heeft laten weten dat het politieonderzoek naar de daders nog in volle gang is.