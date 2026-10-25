Edson Álvarez is in Mexico opnieuw het doelwit geworden van flinke beschuldigingen vanuit audiovisueel producent Juan José López Ordóñez. Volgens het Mexicaanse dagblad El Financiero stelde de producent tijdens een persconferentie dat de verdedigende middenvelder van West Ham United betrokken is bij een netwerk dat vervalste vaccinatiecertificaten tegen COVID-19 uitgaf. Voor de eenzijdige aantijgingen zijn overigens geen openbare bewijzen gepresenteerd door de aanklager en volgens de krant lopen er vanuit de autoriteiten ook geen officiële onderzoeken naar dit vermeende netwerk.

Tijdens het persmoment wees López Ordóñez de Mexicaanse international aan als vermoedelijk lid van de organisatie, terwijl hij zelf stelde niet actief te hebben deelgenomen. "Ik heb niet deelgenomen aan de feiten, maar ik was er getuige van. De morele last is zwaar, en daarom sta ik hier om er verantwoording voor af te leggen", legde de producent uit over waarom hij naar buiten is getreden. Advocaat Gerardo Rincón liet daarbij weten dat zijn cliënt de juridische basis heeft om deze openbare aanklacht in te dienen, waarbij de producent aangaf bewijsmateriaal te willen overhandigen aan de autoriteiten.

Hoe het vermeende netwerk rond Álvarez zou hebben gewerkt

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Als het verhaal van de producent klopt, hoefden klanten zich niet daadwerkelijk te laten inenten om aan een bewijs met QR-code te komen. Geïnteresseerden konden hun persoonsgegevens sturen naar een platform genaamd Resistencia en kregen na betaling een vervalst document om te doen geloven dat ze volledig gevaccineerd waren tegen het coronavirus. "Die gegevens van de betrokkene werden naar het platform gestuurd, en daar werd het partijnummer, de naam van het vaccin en de plaats van uitgifte, zoals Campo Marte of Azcapotzalco, gehackt, waarna het certificaat werd uitgegeven", aldus de klager.

Naast de voormalig speler van Ajax werden ook Diana Magaña, omschreven als arts, en Jonathan Toache genoemd door de producent als betrokkenen. Laatstgenoemde wordt in het bronartikel bestempeld als de schoonvader van de voetballer, al hebben andere Mexicaanse media het over zijn ex-schoonvader of de vader van een voormalige partner. "Ze overhandigden je een medisch certificaat met alle bijbehorende zegels en handtekeningen. Dit alles werd geleid door de schoonvader van Edson. In het begin wist ik het niet, maar later kwam ik erachter en werd ik getuige", stelt de producent.

In een interview met het tijdschrift TVNotas noemde de aanklager ook specifieke cijfers rondom de vermeende zwendel, al zijn deze aantallen nergens onafhankelijk geverifieerd. "Er is aan meer dan 27.000 mensen een certificaat uitgegeven, tegen een prijs van 500 dollar (ongeveer 9.000 Mexicaanse pesos) per certificaat", beweert hij. Oftewel: de verantwoordelijken zouden volgens de producent een fortuin hebben verdiend dat onder alle leden van de organisatie werd verdeeld. Onder de afnemers zaten volgens hem veel bekende Mexicanen. "Er kwamen veel acteurs, zangers, ondernemers, en zelfs sporters uit andere disciplines." Daarbij noemde hij specifiek de namen van Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Jay de la Cueva, Natalia Lafourcade, Alfredo Adame, de in 2022 overleden acteur Héctor Bonilla, Karina Velasco, Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel en Michel Franco. Geen van de genoemde personen heeft overigens gereageerd op de beschuldigingen.

Eerdere beschuldigingen en situatie bij West Ham United

De kantoren van de organisatie zaten volgens de beschuldiger in de wijk Polanco in Mexico-Stad en zouden in 2024 zijn ontruimd. Het verdwijnen van de apparatuur koppelt de producent direct aan een eerder conflict, waarbij hij stelt op 3 november 2024 ontvoerd te zijn. "Er werden servers en computers meegenomen toen ik ontvoerd werd, maar zij hebben ze nog steeds", beweert hij zonder verdere onderbouwing. Eerder beschuldigde hij Álvarez en zijn omgeving er al van medeplichtig te zijn aan deze ontvoering, wat voortgekomen zou zijn uit een financieel geschil. De producent maakte voor het WK van 2022 in Qatar namelijk opnames voor een documentaire over de carrière van de voetballer en claimt dat er nog een schuld van 3,5 miljoen pesos openstaat. Uit openbare documentatie blijkt echter geen bewezen schuld.

Advocaat Rincón stelde medio september nog dat er bij het Openbaar Ministerie twee strafdossiers tegen de middenvelder liepen vanwege vermeende fraude en ontvoering, maar Álvarez heeft die eerdere aantijgingen op 10 september via een officieel statement al categorisch van de hand gewezen. De Mexicaan gaf daarin aan elke poging om zijn naam te koppelen aan dergelijke feiten of conflicten volledig te verwerpen, waarna zijn eigen raadsman een dag later juridische stappen aankondigde tegen het verspreiden van valse verhalen. Over de nieuwe aantijgingen rondom de vaccinatiecertificaten heeft de controleur zich nog niet publiekelijk uitgesproken.

De juridische strijd in zijn thuisland speelt zich af terwijl de middenvelder ook op sportief vlak een lastige periode kent. De international, die op het afgelopen WK nog vier duels speelde voor de nationale ploeg en een transferwaarde van 13,4 miljoen euro heeft volgens FootballTransfers, speelt na de degradatie uit de Premier League dit seizoen met West Ham United in de Championship. Hoewel zijn contract in Londen nog doorloopt tot 30 juni 2028, werd hij eerder deze maand opnieuw buiten de selectie gelaten door trainer Nuno Espírito Santo en zou de club bereid zijn om mee te werken aan een vertrek. Van officiële schorsingen vanuit de Engelse club of de Mexicaanse voetbalbond na de beschuldigingen in Mexico is in ieder geval geen sprake.