Spurs en West Ham tussen hoop en vrees: alle scenario's in de degradatiestrijd op een rij

24 mei 2026, 10:42
Micky van de Ven van Tottenham Hotspur en Crysencio Summerville van West Ham United
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Op de slotdag van de Premier League valt zondagmiddag de beslissing in de strijd om lijfsbehoud. Burnley en Wolverhampton Wanderers zijn al zeker van degradatie naar de Championship en zullen worden gevolgd door een club uit Londen: West Ham United óf Tottenham Hotspur. FCUpdate zet alle mogelijke scenario's voor je op een rijtje.

Voor hekkensluiter Wolverhampton en nummer 19 Burnley viel al weken geleden het doek officieel. Vandaag wordt bekend wie de derde rechtstreekse degradant naar het tweede niveau wordt. Na 37 speelronden staat het West Ham van Crysencio Summerville op de fatale achttiende plaats, met 36 punten. De Spurs van Micky van de Ven en de geblesseerde Xavi Simons staan op hun beurt met 38 punten maar net bóven de streep op de zeventiende plek.

Programma slotronde Premier League

Tottenham neemt het in de slotronde, die om 17.00 uur Nederlandse tijd begint, in eigen huis op tegen Everton, de huidige nummer twaalf van de ranglijst. Ook West Ham besluit het seizoen met een thuiswedstrijd, zij treffen nummer veertien Leeds United.

Scenario 1: Tottenham Hotspur wint

Als Tottenham Hotspur weet te winnen van Everton, doet het resultaat bij West Ham - Leeds er niet meer toe. De Spurs zijn in dat geval veilig, voor de Hammers valt het doek.

Scenario 2: Tottenham Hotspur speelt gelijk

Ook bij een remise is Tottenham Hotspur nagenoeg zeker van handhaving. West Ham komt bij een zege op Leeds weliswaar in punten gelijk met de stadgenoot, maar moet daarbij ook nog het verschil in doelsaldo zien goed te maken. Tottenham staat nu op -10, bij een gelijkspel blijft dat saldo natuurlijk gelijk. West Ham staat momenteel op -22 en zal in dit scenario dus met twaalf doelpunten verschil moeten winnen om het verschil goed te maken. Dat is in de 34-jarige historie van de Premier League nog nooit voorgekomen.

Wat als Tottenham en West Ham gelijk eindigen in punten én doelsaldo?

In het onwaarschijnlijke geval dat de Spurs en de Hammers zowel in punten als doelsaldo gelijk eindigen, dan is het totaal aantal gemaakte doelpunten doorslaggevend. Dat is nu nipt in het voordeel van Tottenham (47 om 43), maar als West Ham inderdaad met 12-0 (of 13-1, 14-2, etc.) zou winnen van Leeds dan zijn zij alsnog veilig en degraderen Van de Ven en co.

Scenario 3: Tottenham Hotspur verliest

Alleen als Tottenham zondagmiddag onderuit gaat tegen Everton, lijkt West Ham een realistische kans op lijfsbehoud te hebben. Als de Hammers zelf afrekenen met Leeds, eindigen zij in dit scenario met 39 punten als zeventiende en zakken de Spurs af naar de achttiende plaats.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottm Forest
37
-3
43
17
Spurs
37
-10
38
18
West Ham
37
-22
36
19
Burnley
37
-37
21

