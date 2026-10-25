Danny Buijs is er klaar mee en spreekt zich uit: 'Johan Derksen...'

Danny Buijs heeft zich zondag uitgesproken over de kritiek die Valentijn Driessen uitte na een incident tussen de trainer van Fortuna Sittard met Shiloh 't Zand. Buijs is totaal niet te spreken over de uitspraken van de journalist en geeft hem dan ook een veeg uit de pan.

De ophef ontstond vorige week zondag tijdens het uitduel van Fortuna Sittard met NEC (2-2). In de tachtigste minuut haalde Buijs zijn 23-jarige aanvaller naar de kant. De huurling van Feyenoord was het zichtbaar oneens met die wissel, waarna de trainer langs de zijlijn in opspraak raakte door een fysieke reactie en de speler bij het verlaten van het veld vastpakte. Buijs: "Kom, lopen. Kom hier. Ga zitten en doe normaal."

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In de podcast Kick-off van De Telegraaf sprak Driessen eerder deze week zijn afkeuring uit over het handelen van de Fortuna-trainer. Driessen: "Danny Buijs is nogal opvliegend, maar ik vind wel dat je van spelers moet afblijven en dat deed hij niet."

Buijs spreekt zich uit

Voor de aftrap tegen Excelsior krijgt de coach van de Limburgers de uitlatingen uit de podcast voorgelegd. "Tegenwoordig heb je mensen die overal wat van vinden. Ik kreeg iets doorgestuurd over Valentijn Driessen. Valentijn Driessen vindt tegenwoordig van iedereen wat. Van Louis van Gaal tot Virgil van Dijk. Hij wil een beetje op Johan Derksen lijken, maar dat is hij niet. Er is één Johan Derksen en dat is hij niet. Hij is gewoon verslaggever bij De Telegraaf, maar blijkbaar vindt iedereen in deze tijd dat hij ergens een mening over moet hebben. Ik trek me daar niet zoveel van aan."

Binnen de selectie van Fortuna Sittard is het incident in Nijmegen volgens Buijs geen onderwerp van gesprek meer geweest. "Ik heb het eigenlijk helemaal niet meer met hem besproken. Iedereen mag er wat van vinden, maar volgens mij is het allerbelangrijkste wat Shiloh en ik ervan vinden en hoe wij met elkaar omgaan, die band is goed. Ik ga voor hem door het vuur en hij voor mij, dat weet ik."