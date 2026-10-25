De openingstreffer van Guus Til tijdens de Eredivisie-topper tussen PSV en Feyenoord zorgt zondagmiddag voor de nodige frustraties bij de supporters uit Rotterdam. De middenvelder bracht de ploeg uit Eindhoven in de 21e minuut op een 1-0 voorsprong in het Philips Stadion, maar veel fans van Feyenoord zijn van mening dat de goal afgekeurd had moeten worden wegens buitenspel. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en videoscheidsrechter Dennis Higler besloten de treffer echter gewoon goed te keuren. Ook zijn er klachten over de corner die gegeven werd voor de goal, die volgens de fans niet gegeven had moeten worden.

De goal van PSV viel na ruim twintig minuten spelen op aangeven van Lutsharel Geertruida. Zowel de aangever als de doelpuntenmaker heeft overigens een verleden in De Kuip. Voordat deze beslissende pass werd gegeven, ontstond er al een opvallend moment rond Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste, die in januari transfervrij terugkeerde van Sporting Portugal. De verdediger kopte een bal weg om te voorkomen dat deze bij Til terecht zou komen, die op dat moment in buitenspelpositie stond.

Rol van St. Juste en de spelregels rond Til

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Na dit kopduel bleef St. Juste op het gras liggen. Omdat de verdediger op de grond lag, hief hij in het vervolg van de aanval het buitenspel op. Oftewel: Til stond niet meer in een strafbare positie op het moment dat de uiteindelijke assist werd gegeven. Bij de aanhang van de club uit Rotterdam heerst desondanks het gevoel dat de vlag al een fase eerder omhoog had gemoeten, omdat de verdediger zich gedwongen voelde om in te grijpen door de buitenspel staande middenvelder in zijn rug.

Volgens een regelanalyse van Goal handelde de arbitrage bij het beoordelen van de situatie echter precies volgens het boekje. De aanvallende middenvelder van PSV stond in eerste instantie weliswaar in buitenspelpositie, maar raakte de bal op dat moment niet aan. Ook hinderde de voormalig speler van Feyenoord St. Juste niet actief bij het wegkoppen van de bal, waardoor zijn positie volgens de spelregels op zichzelf geen reden was om voor buitenspel te vlaggen of de goal af te keuren. Vanuit de KNVB of de betrokken arbitrage is tijdens het duel nog geen officiële uitleg gegeven over het moment.

Arbitrage en uitgangspositie in Eindhoven

De kraker in Eindhoven staat onder leiding van Gözübüyük, die langs de lijn wordt geassisteerd door Patrick Inia en Rogier Honig, terwijl Jeroen Manschot de vierde official is. Vanuit het ARAG Replay Center kijkt Higler mee als VAR. Voor Gözübüyük is het de eerste keer dit seizoen dat hij een duel van de club uit Rotterdam-Zuid fluit. In totaal had de scheidsrechter de ploeg eerder zestig keer onder zijn hoede, wat resulteerde in 36 zeges, 15 gelijke spelen en 9 nederlagen voor de Rotterdammers. Begin augustus floot hij ook al in het Philips Stadion tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal, waarin AZ met 0-4 te sterk was voor het elftal van trainer Peter Bosz.

De belangen in de tiende speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie zijn sowieso groot voor beide ploegen. Feyenoord begon als koploper aan het topduel met 23 punten uit negen duels. De ploeg van Bosz stond voor de aftrap op de derde plaats op de ranglijst met 19 punten uit evenveel wedstrijden, mede nadat er vorig weekend met 2-1 werd verloren op bezoek bij ADO Den Haag. Bij de thuisploeg ontbreekt Sven Mijnans zondagmiddag door een schorsing, terwijl Til op tijd fit raakte nadat zijn inzetbaarheid eerder deze week in aanloop naar het Champions League-duel met FC Porto nog een vraagteken was. Tijdens de vorige ontmoeting tussen beide titelkandidaten in de competitie in Eindhoven, op 1 februari, trok PSV met 3-0 aan het langste eind.