Drie conclusies na PSV - Feyenoord: Xavi zal geschrokken zijn

PSV - Feyenoord werd een wedstrijd met twee gezichten. De Rotterdammers hadden in de eerste helft weinig in te brengen, maar kwamen na de rust onverwachts knap langszij. Daarnaast vielen er andere zaken op. FCUpdate zet na de topper in Eindhoven (1-1) drie opvallende conclusies op een rij.

1. Valente laat Xavi schrikken

Het was schrikbarend wat Feyenoord zondagmiddag in de eerste helft op de mat legde in Eindhoven. Dat gold ook voor enkele sterkhouders van de Rotterdamse club. Luciano Valente speelde een dramatische eerste helft. De middenvelder was ontzettend slordig in zijn passing, terwijl hij normaliter juist om die kwaliteit wordt geprezen. Hij was daarmee een van de grootste tegenvallers aan Rotterdamse zijde. Er werd vreemd opgekeken toen Valente ontbrak in de eerste selectie van bondscoach Xavi Hernández, maar na zijn optreden tegen PSV zal de Spanjaard zich mogelijk gesterkt voelen in zijn keuze om de Feyenoorder buiten de selectie te laten.

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Ook Givairo Read oogde defensief kwetsbaar. Gjivai Zechiël probeerde het wel, maar slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken. De drie potentiële Oranje-kandidaten konden de aanwezige bondscoach Xavi Hernández niet overtuigen.

2. PSV maakt gebruik van zwaktes van Feyenoord

PSV speelde een uitstekende eerste helft tegen Feyenoord. Dat kwam onder meer doordat de ploeg van Peter Bosz goed gebruikmaakte van de zwaktes van de Rotterdammers. Die lagen vooral aan de rechterkant, waar Anis Hadj Moussa verdedigend niet altijd zijn verantwoordelijkheid nam.

PSV speelde daar regelmatig op in door spelers in de rug van Hadj Moussa te laten opduiken, onder wie linksback Filip Kostic. Daarnaast maakte Ivan Perisic het Read regelmatig lastig. De Kroaat won vrijwel ieder kopduel van de Feyenoord-rechtsback. Daardoor kregen de Rotterdammers in de eerste helft nauwelijks grip op de linkerkant van PSV. Na rust ging dat beter.

3. Feyenoord is zwakker mét Watanabe

Tsuyoshi Watanabe mocht zondagmiddag in de basis beginnen bij Feyenoord, maar achteraf bleek dat geen gelukkige keuze van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Japanner maakte aan de bal een zwakke indruk, verloor veel duels en had het zwaar met Ruben van Bommel, die bij PSV als spits fungeerde. Daarnaast is Watanabe kwetsbaar met lopende mensen in zijn rug, iets waar PSV juist in uit kan blinken.

Feyenoord oogt achterin een stuk comfortabeler met Jeremiah St. Juste en Mika Marmol als centrale verdedigers. Het lijkt dan ook aannemelijk dat Van Bronckhorst daar op voort gaat borduren in de komende wedstrijden.