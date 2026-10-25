Bizar opstootje na PSV - Feyenoord: John de Wolf grijpt in

heeft het na de Eredivisietopper tussen PSV en Feyenoord (1-1) aan de stok gekregen met tegenstander . Het tweetal leek juist op vriendschappelijke wijze na te praten over het duel, toen ineens de vlam in de pan sloeg. Assistent-trainer John de Wolf van de bezoekers kwam uiteindelijk tussenbeide.

Geertruida en St. Juste hadden beiden een basisplaats tijdens de kraker in Eindhoven. Het uitpubliek liet voor en tijdens de wedstrijd duidelijk blijken wat het vindt van Geertruida: ieder balcontact van de verdediger werd begeleid door een fluitconcerten en verwensingen vanaf de tribunes.

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Na de wedstrijd zochten beide verdedigers elkaar op. Op beelden van ESPN is te zien hoe St. Juste zo'n halve minuut lang zijn arm om de schouder van Geertruida heeft geslagen, terwijl de twee op het oog amicaal druk in gesprek zijn. Dan zegt Geertruida blijkbaar iets wat St. Juste niet aanstaat, want de Feyenoorder duwt zijn collega-verdediger plotseling wild weg. Geertruida deelt daarop een duw uit aan St. Juste. De Wolf komt gelijk tussenbeide en houdt Geertruida actief weg bij St. Juste, waarna ook andere stafleden en spelers zich ermee gaan bemoeien. Uiteindelijk leidt reservedoelman Nick Olij van PSV zijn ploeggenoot Geertruida weg.

De beelden wekken grote verbazing bij de analisten van ESPN. "Dit is wel een heel gek moment, ja", zegt Karim El Ahmadi bij het zien van de beelden. "Gek dat je eerst als vrienden begint en dan dit", zegt presentator Milan van Dongen. "Dan zijn er toch verkeerde woorden gevallen, denk ik", vermoedt El Ahmadi.