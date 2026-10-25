Peter Bosz vindt dat PSV zichzelf zondagmiddag tekort heeft gedaan in de Eredivisie-topper tegen Feyenoord, die in het Philips Stadion in een 1-1 gelijkspel eindigde. Volgens de hoofdtrainer van de Eindhovenaren speelde zijn elftal in de eerste helft het beste voetbal van het hele seizoen, maar verzuimde de thuisploeg om de koploper voor de pauze al op een ruimere achterstand te zetten.

Voor de camera van ESPN stelt Bosz na afloop dat PSV in de topper de meeste aanspraak mocht maken op de drie punten. "Ik vond dat we de betere ploeg waren, de beste kansen hebben gehad en dus die wedstrijd hadden moeten winnen, maar dat hebben we niet gedaan."

'Dit was de beste helft dit jaar, van ons'

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Vooral in de eerste helft zag Bosz zijn elftal domineren, maar enkel Guus Til wist het net te vinden namens de regerend landskampioen. "Dat was wel de beste helft dit jaar, van ons", zegt de trainer. "Ik vond ons in alles goed. Dan sta je wel voor met 1-0, dus op zich is dat wel goed. Alleen: dat had wel meer kunnen en moeten zijn."

Peter Bosz baalt na het gelijkspel tegen Feyenoord en vindt dat PSV zichzelf tekortdeed.

Na de thee kantelde het spelbeeld in Eindhoven. Bosz erkent dat Feyenoord in het eerste kwartier van de tweede helft de betere ploeg was. "De ervaring leert: twee van dat soort helften spelen, dat komt niet vaak voor", weet de trainer. In die fase zette Anis Hadj Moussa ook na een prima individuele actie de 1-1 op het bord, wat uiteindelijk ook de eindstand zou blijken. "Na de goal pakten we het wel weer op en hebben we ook in de tweede helft de beste kansen gehad, ondanks dat we niet meer zo dominant waren als de eerste helft", analyseert Bosz.

Feyenoord behoudt voorsprong van vier punten, Bosz wanhoopt niet

Door de puntendeling slaagt PSV er na tien speelronden niet in om in te lopen op de lijstaanvoerder uit Rotterdam. Feyenoord blijft koploper met vierentwintig punten, terwijl de formatie uit Eindhoven met twintig punten voorlopig blijft steken op plek vier. Toch wanhoopt Bosz nog lang niet: "Vandaag waren we graag dichterbij gekomen, dat is niet gebeurd. Maar ik zei ook al vóór de wedstrijd: zelfs als we deze wedstrijd verloren hadden, dan is de competitie zeker nog niet gespeeld. Ik denk dat we ook vandaag hebben laten zien waarom niet."

Vervolg van het programma

Beide clubs vervolgen de competitie aankomende zaterdag. PSV ontvangt op die dag hekkensluiter Willem II in het eigen Philips Stadion, terwijl Feyenoord op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. De volgende onderlinge confrontatie tussen de twee titelkandidaten in De Kuip staat op de kalender voor 10 januari 2027.