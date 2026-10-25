Live voetbal

Ajax cancelt wissel van Marcos Leonardo op allerlaatste moment: dit gebeurde er

25 oktober 2026, 19:34
Marcos Leonardo
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Marcos Leonardo liep zondag tijdens de wedstrijd tussen Sparta en Ajax (1-2) langdurig warm aan de zijlijn en leek het veld in te komen, maar op het laatste moment besloot trainer Míchel Sánchez hem niet in te brengen. Voor de camera's van ESPN geeft de Spaanse coach uitleg over het opvallende moment.

Leonardo begon zondagmiddag op de bank, nadat hij de afgelopen twee wedstrijden in de basis was gestart. De Braziliaan leek echter alsnog in te vallen, want hij liep langdurig warm langs de zijlijn. Uiteindelijk riep Míchel Sánchez hem naar zich toe voor een wissel, maar stuurde hij Leonardo terug naar de bank. De 23-jarige spits kwam vervolgens helemaal niet meer binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert licht de Spaanse trainer van Ajax zijn keuze toe: "Er werd inderdaad een wissel voorbereid. Niet om Tolu (Arokodare, red.) te vervangen, maar Julian Brandt. Leonardo zou erbij komen, maar ik bedacht mij gewoon. Ik zag dat we de dominantie niet hadden. En om dan een extra aanvaller brengen, vond ik te risicovol."

Uiteindelijk verliet Brandt het veld voor Blind. Daarnaast kwamen er bij Ajax vooral verdedigend ingestelde spelers binnen de lijnen. De Amsterdammers hadden grote moeite met Sparta, maar wisten de overwinning desondanks over de streep te trekken.

Door de zege staat Ajax voorlopig op de tweede plaats in de Eredivisie en bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nog maar drie punten. Volgende week wacht Ajax echter een zware test: dan komt AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
336 Reacties
368 Dagen lid
524 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verstandig van de trainer om ook dat laatste beetje zelfvertrouwen van Leonardo af te nemen. Kan hij nu helemaal vanaf nul beginnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
336 Reacties
368 Dagen lid
524 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verstandig van de trainer om ook dat laatste beetje zelfvertrouwen van Leonardo af te nemen. Kan hij nu helemaal vanaf nul beginnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sparta - Ajax

Sparta Rotterdam
1 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
1
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
21
24
2
Ajax
10
16
21
3
PSV
10
15
20
4
Twente
10
9
20
5
AZ
10
8
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws