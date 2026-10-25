Ajax cancelt wissel van Marcos Leonardo op allerlaatste moment: dit gebeurde er

liep zondag tijdens de wedstrijd tussen Sparta en Ajax (1-2) langdurig warm aan de zijlijn en leek het veld in te komen, maar op het laatste moment besloot trainer Míchel Sánchez hem niet in te brengen. Voor de camera's van ESPN geeft de Spaanse coach uitleg over het opvallende moment.

Leonardo begon zondagmiddag op de bank, nadat hij de afgelopen twee wedstrijden in de basis was gestart. De Braziliaan leek echter alsnog in te vallen, want hij liep langdurig warm langs de zijlijn. Uiteindelijk riep Míchel Sánchez hem naar zich toe voor een wissel, maar stuurde hij Leonardo terug naar de bank. De 23-jarige spits kwam vervolgens helemaal niet meer binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert licht de Spaanse trainer van Ajax zijn keuze toe: "Er werd inderdaad een wissel voorbereid. Niet om Tolu (Arokodare, red.) te vervangen, maar Julian Brandt. Leonardo zou erbij komen, maar ik bedacht mij gewoon. Ik zag dat we de dominantie niet hadden. En om dan een extra aanvaller brengen, vond ik te risicovol."

Uiteindelijk verliet Brandt het veld voor Blind. Daarnaast kwamen er bij Ajax vooral verdedigend ingestelde spelers binnen de lijnen. De Amsterdammers hadden grote moeite met Sparta, maar wisten de overwinning desondanks over de streep te trekken.

Door de zege staat Ajax voorlopig op de tweede plaats in de Eredivisie en bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nog maar drie punten. Volgende week wacht Ajax echter een zware test: dan komt AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.