Marc ter Stegen zorgt voor grote verbazing: 'Ik schrok. Dit is heel gek...'

baalt flink van de nederlaag van Sparta Rotterdam tegen Ajax (1-2). De snelle rechtsbuiten had de gelijkmaker op zijn schoen, maar zag Ajax-doelman Marc ter Stegen zijn inzet keren. Van Bergen is onder de indruk van de Duitser.

Het was zondagavond een opmerkelijk duel tussen Sparta en Ajax. De bezoekers uit Amsterdam begonnen sterker, maar zakten na de 0-1 wel erg ver terug. In de tweede helft was het uiteindelijk wachten op de gelijkmaker van Sparta, maar die bleef uit. Dat had Ajax voornamelijk te danken aan het uitstekende keeperswerk van Ter Stegen.

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Van Bergen was een van de Spartanen die een enorme kans kreeg. Na balverlies van Julian Brandt kwam hij alleen voor de doelman te staan, maar Ter Stegen wist zijn inzet te keren. In gesprek met Voetbal International blikt de rechtsbuiten terug op dat moment: "Voor mijn gevoel schiet ik hem eigenlijk goed in, half hoog. Ik schrok wel een beetje van zijn reactie. Dat is een knappe redding", zegt Van Bergen.

De aanvaller vervolgt: "Normaal gesproken als je schiet, dan voel je wel of hij raak is. Ik wist gelijk dat hij goed was, maar zijn reflex kwam uit het niets. Dat is heel gek. Uiteindelijk moeten dit soort kansen erin. Maar het is wel een keeper met kwaliteit. Shit happens."

Door de nederlaag staat Sparta Rotterdam op een veertiende plek in de Eredivisie met negen punten. Volgende week wacht voor de ploeg van Rogier Meijer een uitwedstrijd: dan is FC Groningen de tegenstander.