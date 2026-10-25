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Marc ter Stegen zorgt voor grote verbazing: 'Ik schrok. Dit is heel gek...'

25 oktober 2026, 20:40
Marc ter Stegen bij Ajax
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Mitchell van Bergen baalt flink van de nederlaag van Sparta Rotterdam tegen Ajax (1-2). De snelle rechtsbuiten had de gelijkmaker op zijn schoen, maar zag Ajax-doelman Marc ter Stegen zijn inzet keren. Van Bergen is onder de indruk van de Duitser.

Het was zondagavond een opmerkelijk duel tussen Sparta en Ajax. De bezoekers uit Amsterdam begonnen sterker, maar zakten na de 0-1 wel erg ver terug. In de tweede helft was het uiteindelijk wachten op de gelijkmaker van Sparta, maar die bleef uit. Dat had Ajax voornamelijk te danken aan het uitstekende keeperswerk van Ter Stegen.

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Van Bergen was een van de Spartanen die een enorme kans kreeg. Na balverlies van Julian Brandt kwam hij alleen voor de doelman te staan, maar Ter Stegen wist zijn inzet te keren. In gesprek met Voetbal International blikt de rechtsbuiten terug op dat moment: "Voor mijn gevoel schiet ik hem eigenlijk goed in, half hoog. Ik schrok wel een beetje van zijn reactie. Dat is een knappe redding", zegt Van Bergen.

De aanvaller vervolgt: "Normaal gesproken als je schiet, dan voel je wel of hij raak is. Ik wist gelijk dat hij goed was, maar zijn reflex kwam uit het niets. Dat is heel gek. Uiteindelijk moeten dit soort kansen erin. Maar het is wel een keeper met kwaliteit. Shit happens."

Door de nederlaag staat Sparta Rotterdam op een veertiende plek in de Eredivisie met negen punten. Volgende week wacht voor de ploeg van Rogier Meijer een uitwedstrijd: dan is FC Groningen de tegenstander.

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Sparta Rotterdam
1 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
9
0
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
21
24
2
Ajax
10
16
21
3
PSV
10
15
20
4
Twente
10
9
20
5
AZ
10
8
20

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