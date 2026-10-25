Abdellah Ouazane draagt zijn doelpunt op aan Steven Berghuis

Abdellah Ouazane heeft zijn treffer namens Ajax op bezoek bij Sparta Rotterdam opgedragen aan ploeggenoot Steven Berghuis. De zeventienjarige aanvaller stelt dat Berghuis hem van een belangrijke tip voorzag.

Ouazane scoorde zondagmiddag op schitterende wijze de openingstreffer op Het Kasteel. De linksbuiten kwam goed naar binnen en krulde de bal vervolgens in de bovenhoek. Na afloop van het laatste fluitsignaal legt Ouazane voor de camera's van ESPN uit hij voor wedstrijd uitgebreid beelden van Sparta-keeper Michael Brouwer heeft bekeken.

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"Deze goal hebben we bestudeerd. Er lag veel ruimte bij deze keeper in de verre hoek. Met die gedachte rond je af en dat pakte goed uit. We hebben goed gekeken hoe de keeper beweegt. Ik ben begonnen met beelden van hem bekijken dankzij Berghuis", legt hij uit. "Ik kom vaak in de positie om te schieten, maar doe dat te hard en ongecontroleerd. Dit is echt een goal die ik maak doordat ik van tevoren heb bekeken dat er veel ruimte in zijn verre hoek ligt."

Verslaggever Hans Kraay junior vraagt het toptalent van Ajax vervolgens naar zijn favoriete positie. Momenteel speelt Ouazane met name als linksbuiten, maar bij Jong Ajax kwam hij ook vaak als aanvallende middenvelder in actie: "Ik wacht op mijn kansen en wil die dan pakken. En het maakt me niet uit op welke positie dat is. Ik wil gasgeven. Ik hou ervan om mijn man uit te spelen. En niet één keer, maar meerdere keren per wedstrijd. En als het even niet lukt, probeer ik niet op te geven."