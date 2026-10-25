AZ verliest en verspeelt voor derde keer op rij punten in de Eredivisie

AZ heeft zondagavond voor de derde wedstrijd op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. FC Twente boekte in de slotfase een knappe 0-2 overwinning op bezoek bij de Alkmaarders.

FC Twente was in de eerste helft sterker dan AZ en creëerde vooral veel meer gevaar. Dat bleek al vroeg in de wedstrijd, toen de Tukkers de paal raakten en Ruud Nijstad de bal in de rebound voor het inschieten leek te hebben. De bal stuiterde echter ongelukkig via de paal terug, waardoor de verdediger er niet meer bij kon. Ook daarna bleef FC Twente de bovenliggende partij. De ploeg slaagde er echter niet in om doelman Jari de Busser te passeren en vergat zichzelf daarmee te belonen.

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In de tweede helft moest AZ meer van zich laten horen. Dat deden de Alkmaarders ook, want ze werden dreigender dan voor rust, toen de ploeg van Leeroy Echteld nauwelijks kansen wist te creëren. Zo was Mexx Meerdink dicht bij een treffer, maar zag hij zijn inzet gekeerd worden door FC Twente-doelman Joël Drommel.

Het spel golfde vervolgens op en neer. In de slotfase was AZ het meest dreigend, maar was het FC Twente dat toesloeg. Uit een omschakelmoment wist de ploeg van John van den Brom zichzelf alsnog te belonen. Sondre Ørjasæter verschalkte De Busser na een goede voorzet van Younes Taha: 0-1.

In de slotfase werd het nog even spannend toen Daouda Wiedmann zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Alex Bos. FC Twente kwam daarna echter niet meer in de problemen en maakte er zelfs nog 0-2 van, via Lucas Vennegoor of Hesselink.

Door de zege komt FC Twente op twintig punten, net als AZ. Voor de Alkmaarders is het een forse tegenvaller, nadat ze de afgelopen weken ook al punten verspeelden tegen Cambuur (2-2) en Feyenoord (2-0-verlies).