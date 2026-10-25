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AZ verliest en verspeelt voor derde keer op rij punten in de Eredivisie

25 oktober 2026, 21:52
Goes/AZ
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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AZ heeft zondagavond voor de derde wedstrijd op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. FC Twente boekte in de slotfase een knappe 0-2 overwinning op bezoek bij de Alkmaarders.

FC Twente was in de eerste helft sterker dan AZ en creëerde vooral veel meer gevaar. Dat bleek al vroeg in de wedstrijd, toen de Tukkers de paal raakten en Ruud Nijstad de bal in de rebound voor het inschieten leek te hebben. De bal stuiterde echter ongelukkig via de paal terug, waardoor de verdediger er niet meer bij kon. Ook daarna bleef FC Twente de bovenliggende partij. De ploeg slaagde er echter niet in om doelman Jari de Busser te passeren en vergat zichzelf daarmee te belonen.

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In de tweede helft moest AZ meer van zich laten horen. Dat deden de Alkmaarders ook, want ze werden dreigender dan voor rust, toen de ploeg van Leeroy Echteld nauwelijks kansen wist te creëren. Zo was Mexx Meerdink dicht bij een treffer, maar zag hij zijn inzet gekeerd worden door FC Twente-doelman Joël Drommel.

Het spel golfde vervolgens op en neer. In de slotfase was AZ het meest dreigend, maar was het FC Twente dat toesloeg. Uit een omschakelmoment wist de ploeg van John van den Brom zichzelf alsnog te belonen. Sondre Ørjasæter verschalkte De Busser na een goede voorzet van Younes Taha: 0-1.

In de slotfase werd het nog even spannend toen Daouda Wiedmann zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Alex Bos. FC Twente kwam daarna echter niet meer in de problemen en maakte er zelfs nog 0-2 van, via Lucas Vennegoor of Hesselink.

Door de zege komt FC Twente op twintig punten, net als AZ. Voor de Alkmaarders is het een forse tegenvaller, nadat ze de afgelopen weken ook al punten verspeelden tegen Cambuur (2-2) en Feyenoord (2-0-verlies).

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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Zwakke 1e helft AZ, sterke helft Twente. Tactisch slim gespeeld van Twente. Verdient gewonnen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
483 Reacties
486 Dagen lid
305 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zwakke 1e helft AZ, sterke helft Twente. Tactisch slim gespeeld van Twente. Verdient gewonnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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AZ - Twente

AZ
0 - 2
FC Twente
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Ajax
10
16
21
3
PSV
10
15
20
4
Twente
10
9
20
5
AZ
10
8
20
6
Fortuna
10
0
18

Complete Stand

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