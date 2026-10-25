Teruglezen | Real en Mourinho bezorgen Barcelona eerste competitienederlaag
25 oktober 2026, 23:05
FC Barcelona hoopt vanavond in de eerste Clásico van het seizoen een enorme tik uit te delen aan aartsrivaal Real Madrid. Voorafgaand aan de altijd beladen topper in LaLiga hebben de nog foutloze Catalanen een voorsprong van zes punten op De Koninklijke, dat kunnen er na vanavond dus zomaar al 9 zijn. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Camp Nou, mis niets en volg El Clásico tussen Barcelona en Real Madrid in dit liveblog van FCUpdate.