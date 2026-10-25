Teruglezen | Real en Mourinho bezorgen Barcelona eerste competitienederlaag

FC Barcelona hoopt vanavond in de eerste Clásico van het seizoen een enorme tik uit te delen aan aartsrivaal Real Madrid. Voorafgaand aan de altijd beladen topper in LaLiga hebben de nog foutloze Catalanen een voorsprong van zes punten op De Koninklijke, dat kunnen er na vanavond dus zomaar al 9 zijn. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Camp Nou, mis niets en volg El Clásico tussen Barcelona en Real Madrid in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE LaLiga: FC Barcelona - Real Madrid Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! En dan zit het erop! Real Madrid wint in Barcelona en verkleint het gat op de ranglijst tot drie punten! 🟨90+7' - Twee keer geel (1-2) Balde krijgt geel voor opzichtig vasthouden bij Mbappé en daarna Adeyemi ook, die schiet de bal hard tegen de Fransman aan. En dan wordt het nog even onvriendelijk op het veld, terwijl de seconden wegtikken. 🟨90+4' - Geel Mbappé (1-2) Mbappé krijgt geel voor treuzelen bij een wissel, maar hij gaat er helemaal niet uit. Espi en Alexander-Arnold komen erin voor Diomande en Güler. 🟨90+2' - Geel Yamal (1-2) Terwijl de vijf minuten blessuretijd lopen gaat Yamal op de voet van Bellingham staan: geel. ⚽88' - Real opnieuw op voorsprong! (1-2) BREAKING Mbappé lijkt de wedstrijd te beslissen! Een geweldige actie van Bellingham, daarna legt Camavinga goed terug op zijn landgenoot en schiet Mbappé de 1-2 in het lege doel! 🔄86' - Dubbele wissel Barcelona (1-1) Voor Gordon én Raphinha zit het erop, Flick brengt Gabriel Jesus en Karim Adeyemi als verse aanvallende krachten. 🟨84' - Gordon op de bon (1-1) Gordon zet een tackle op de bal in waarmee hij Güler van de bal zet én raakt, en ziet tot zijn verbijstering geel. 81' - Huijsen geraakt (1-1) De volgende poging is van Yamal, zijn schot belandt hard tegen de slaap van Huijsen. De verdediger gaat gestrekt, maar staat inmiddels weer. Het spel werd daarvoor stilgelegd en dus moet Huijsen nu een minuut naar de kant, daar zijn ze bij Real niet blij mee. Oh nee, geen minuut, na letterlijk twee seconden mag Huijsen toch alweer terug. 🔄80' - Wissel Real Madrid (1-1) Mourinho haalt Bernardo Silva eraf, Eduardo Camavinga is zijn vervanger. Nog tien minuten plus wat blessuretijd te gaan, krijgt deze Clásico nog een winnaar? 79' - Schot Frenkie de Jong (1-1) Frenkie waagt een poging, maar schiet via een tegenstander naast. Dat was wat geweest, maar toch: een corner. Die is matig van Raphinha en kan worden weggewerkt bij de eerste paal. 78' - Yamal dichtbij (1-1) Yamal ontdoet zich van twee verdedigers en mikt dan maar nét langs de verkeerde kant van de paal. Even daarvoor ging Bellingham aan de overkant naar de grond in de zestien, maar de arbitrage wilde niets van een penalty weten. 76' - De Jong oogst applaus (1-1) Een prima eerste actie van De Jong, die uiteindelijk Gordon vindt op de linkerflank. Een goedkeurend applaus klinkt door het Camp Nou. 🔄74' - Wissel Barcelona (1-1) Daar is de volgende Barcelona-wissel: Fermín maakt plaats voor Frenkie de Jong, die zo zijn eerste minuten van het seizoen maakt! 73' - 'Is dit de broer van Nijhuis, ofzo?' Bernardo Silva met een pittige overtreding op het middenveld, maar de Portugees ontsnapt aan geel. "Is die scheidsrechter een broer van Bas Nijhuis, of zo?", vraagt Rafael van der Vaart, co-commentator bij Ziggo Sport, zich vertwijfeld af. 71' - Schot Güler (1-1) Güler probeert het met een laag schot in de korte hoek, García pakt 'm klem. Laad meer