Onder Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur werden er deze zomer bij Ajax flink wat veranderingen in de selectie doorgevoerd. Gertjan Verbeek denkt dat er in Eindhoven door Peter Bosz wel met een bepaald gevoel naar gekeken zal worden.

In gesprek met FC Update stelt Verbeek dat Peter Bosz als trainer van PSV toch wel jaloers naar de selectie en bank van Ajax zal kijken. "Cruijff heeft behoorlijk mogen investeren en geïnvesteerd. Er zit zelfs een spits van twintig miljoen euro op de bank. Als je dan kijkt dat ze Julian Brandt en Sofyan Amrabat heeft gehaald, de veelzijdigheid en de bank dan denk ik wel dat Peter Bosz een beetje jaloers kijkt naar Ajax."

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Verbeek, en veel mensen, hadden wellicht wat dat betreft betere prestaties verwacht van Ajax begin dit seizoen. Toch denkt hij dat het ook tijd nodig heeft. "Dan had je wellicht ook wat meer verwachtingen bij Ajax. Maar oké, het moet ook bij elkaar passen en de trainer moet ook de tijd krijgen om aan elkaar te wennen en de capaciteiten die hij in zijn selectie heeft maximaal te gebruiken."

Wat Verbeek bij Michel Sanchez opvalt, is dat hij net als Francesco Farioli niet echt werkt met een vaste basisopstelling. "Dit is een trainer die per wedstrijd kijkt welke spelers hij nodig heeft. Het blijkt wel dat zijn grootste aankoop (Leonardo) nog niet rendeert. Hij schijnt op de training alles erin te schieten begreep ik van Tolu (Arokodare) - mooie kerel trouwens - alleen daar hebben wij niks aan. Wij willen het in wedstrijden zien."

Arokodare bij Ajax

Gertjan Verbeek is, zoals hij al even door liet schemeren, fan van Tolu Arokodare en zijn karakter. Ook wat hij tot nu toe in het veld laat zien, kan Verbeek wel bekoren. "Ik denk dat deze competitie voor hem ideaal is om zijn status wat meer op te poetsen. Hij was in België onomstreden, maar zijn verhuizing naar de Premier League heeft hem niet goed gedaan. Daar krijg je minder kansen en hij heeft bij Ajax ook al laten zien dat ook wel eens een kans onbenut kan laten. In deze competitie krijg je meerdere kansen per wedstrijd, en daar maak je er altijd wel eentje van en daardoor staat hij op zoveel goals en dat is wel anders dan bij de Premier League. "

Voor nu wisselt de trainer van Ajax nog Arokodare en Marcos Leonardo af, en hij zal ze allebei ook nodig gaan hebben gezien de blessure van Kasper Dolberg die hem de rest van het seizoen gaat kosten.