Willem van Hanegem heeft technisch directeur Jordi Cruijff het duidelijke advies gegeven om Tolu Arokodare definitief over te nemen bij Ajax. In zijn column in het Algemeen Dagblad stelt de oud-international dat de Amsterdamse club niet moet twijfelen om de gehuurde spits van Wolverhampton Wanderers vast te leggen, zeker als gekeken wordt naar het grote verschil in kwaliteit met concurrent Marcos Leonardo.

De 25-jarige Nigeriaan liet de afgelopen dagen weer zien hoe belangrijk hij is voor Ajax door eerst de openingstreffer te maken tegen Atalanta Bergamo en daarna ook voor de winnende goal te zorgen op bezoek bij Sparta Rotterdam. Voor Van Hanegem is dit reden genoeg om de leiding van Ajax aan te sporen om toe te slaan. "Die Tolu met die moeilijke achternaam, die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was. Die gozer neemt dat hele elftal op sleeptouw", stelt de columnist. "En hij denkt meer aan het team dan aan zichzelf."

Groot contrast bij Ajax tussen Arokodare en Leonardo

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De lovende woorden voor de 1,97 meter lange spits staan in groot contrast met hoe er naar Leonardo wordt gekeken. De 23-jarige Braziliaan werd voor een bedrag van net onder de twintig miljoen euro naar Amsterdam gehaald en ligt nog tot medio 2031 vast, maar heeft nog niet kunnen overtuigen. "Marcos Leonardo is zo matig begonnen dat we inmiddels op een punt zijn dat, als hij een keer jaagt of een medespeler bereikt, we roepen: hij speelde niet eens onaardig", gaat Van Hanegem verder.

Ondanks dat de twee met elkaar concurreren in de spits bij Ajax, gedraagt de Nigeriaanse huurling zich volgens de oud-voetballer uitstekend tegenover zijn teamgenoot. "Maar Tolu helpt hem echt met zijn woorden na afloop, terwijl hij vijftien klassen beter is dan die dure Braziliaan. Dat is echt mooi", aldus Van Hanegem. Arokodare speelde tot nu toe veertien officiële duels voor Ajax en was daarin al goed voor negen goals en drie assists.

Ajax heeft optie tot koop van rond de twintig miljoen euro

Ajax wist eind juli tot een akkoord te komen met Wolverhampton Wanderers om de spits voor dit seizoen te huren. Daarbij heeft de Amsterdamse club ook een optie tot koop weten af te dwingen, die uitkomt op bijna twintig miljoen euro. Volgens eerdere berichten gaat het om een vast bedrag van achttien miljoen euro, wat via bonussen nog op kan lopen naar twintig miljoen euro.

Voordat de spits de stap naar Engeland maakte, liet hij zich al flink zien bij KRC Genk met 23 goals en 7 assists in 45 officiële wedstrijden. Volgens de FCUpdate Data Hub is zijn Estimated Transfer Value (ETV) momenteel 22,6 miljoen euro, terwijl de ETV van zijn Braziliaanse concurrent op 23,9 miljoen euro wordt geschat. Oftewel: ten opzichte van zijn huidige marktwaarde zou Ajax met de koopoptie een prima deal hebben, al is er vanuit Amsterdam nog niks officieel bevestigd over of en wanneer Cruijff deze optie gaat lichten.