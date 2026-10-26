Lutsharel Geertruida heeft afgelopen zondagavond na de topper tussen PSV en Feyenoord (1-1) van zich laten horen op Instagram. De verdediger van PSV, die dit seizoen wordt gehuurd van RB Leipzig, deelde om 21.44 uur een reeks van vijf wedstrijdbeelden met als bijschrift alleen een veelzeggend icoontje met de hand voor de mond. Dat bericht kwam kort nadat Geertruida na het laatste fluitsignaal in het Philips Stadion in een opstootje belandde met Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste. Vooral de emoji die wordt gebruikt door de verdediger is veelzeggend en hebben veel reacties opgeleverd.

Op het veld speelde de geboren Rotterdammer al een grote rol tijdens zijn eerste officiële duel tegen zijn oude jeugdclub, waar hij in het verleden ook aanvoerder was. Geertruida stond de volledige negentig minuten in de basis in de verdediging van PSV en was na twintig minuten goed voor de assist op de openingstreffer van Guus Til. In de tweede helft bepaalde Anis Hadj Moussa namens Feyenoord op aangeven van Luciano Valente de eindstand op 1-1.

Geertruida uitgefloten door fans van Feyenoord

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De terugkeer tegenover zijn oude club verliep vanaf de aftrap in een vijandige sfeer. Vanuit het uitvak met meegereisde supporters van Feyenoord kreeg de Oranje-international de hele wedstrijd flinke tegenwind. Bij bijna elk balcontact klonken er fluitconcerten en werd de verdediger vanaf de tribunes door de fans uit Rotterdam uitgefloten, terwijl de thuissupporters van PSV hun speler na het gefluit juist steunden.

Voor St. Juste zat het duel er halverwege al op. De 29-jarige verdediger, die in januari transfervrij terugkeerde van Sporting Portugal en tot medio 2027 een contract heeft in De Kuip, stond in de basis maar bleef in de rust achter in de kleedkamer. Hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst bevestigde na afloop dat zijn verdediger al een paar weken last heeft van scheenbeenklachten en daarom gewisseld moest worden.

Opstootje met St. Juste en ingrijpen De Wolf

Direct na het laatste fluitsignaal liepen de gemoederen tussen beide kampen alsnog flink op. Wat begon als een begroeting waarbij St. Juste zijn arm om de schouder van zijn oud-ploeggenoot legde, sloeg na een opmerking ineens om in een felle woordenwisseling. Geertruida trok daarbij aan het trainingsjack van de Feyenoorder en deelde vervolgens met twee handen een duw uit. Vrij snel na het duel kwam Geertruida met een post op Instagram, waarbij niet de post of de foto's zelf maar het gebruik van een enkele emoji voor veel reacties zou zorgen.

Omstanders moesten meteen ingrijpen om de twee uit elkaar te halen. Namens de staf van de club uit Rotterdam kwam assistent-trainer John de Wolf direct tussenbeide, terwijl ook PSV-spelers Ryan Flamingo en Nick Olij samen met Feyenoorder Gaoussou Diarra hielpen om de boel te sussen. Volgens berichtgeving van Sportnieuws zou de verdediger van PSV zijn tegenstander tijdens het opstootje nog hebben uitgenodigd om de ruzie in de catacomben uit te vechten, al is dat door de betrokken clubs niet bevestigd.

Het voorval bleef op social media en bij de analisten niet onopgemerkt. Bij ESPN waren de aanwezige kenners verbaasd over hoe snel de vriendschappelijke omhelzing omsloeg in een handgemeen. Oud-trainer Robert Maaskant was kritisch op het gedrag van de twee profs en noemde het opstootje onbegrijpelijk, waarbij hij sprak van halfslachtige 'handtasgevechtjes'.

Terwijl zijn Rotterdamse tegenspeler na de wedstrijd niet publiekelijk reageerde, zorgde het bericht van de PSV-verdediger op Instagram in de avond meteen voor veel reacties. De post zonder tekst, waarin de verdediger op de laatste foto eveneens met de hand voor zijn mond poseert, leverde in korte tijd 10.619 likes en 982 reacties van voetbalfans op. Of Geertruida met dat gebaar doelt op de aanvaring met zijn collega of het gefluit vanuit het uitvak, liet hij op zijn profiel open. Door het gelijkspel in Eindhoven houdt koploper Feyenoord na tien duels met 24 punten een voorsprong van vier punten op PSV; de return in De Kuip staat op 10 januari 2027 op het programma.