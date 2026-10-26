heeft zondagmiddag in de topper tussen PSV en Feyenoord (1-1) een groot risico genomen om een rode kaart te krijgen. Dat stelt analist Robert Maaskant in een podcast van Sportnieuws.nl.

Het moment vond plaats nadat Hadj Moussa de gelijkmaker voor Feyenoord had gemaakt. De Algerijnse buitenspeler pakte na zijn treffer de cornervlag op en vierde zijn doelpunt voor het thuispubliek van PSV. Die actie bleef niet onbesproken. Volgens Maaskant had de aanvaller daarmee het risico genomen dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük hem opnieuw zou bestraffen.

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"In de reglementen staat dat als je de cornervlag pakt en daarmee provoceert, je een gele kaart kan krijgen", legt Maaskant uit. Dat was voor Hadj Moussa een belangrijk detail, omdat hij eerder in de wedstrijd al een gele kaart had ontvangen. Een gele kaart voor zijn doelpuntenviering had dus grote consequenties gehad.

Maaskant vindt niet dat de Feyenoorder daadwerkelijk van het veld gestuurd had moeten worden, maar waarschuwt wel voor de mogelijke gevolgen van zijn actie. "Of hij rood had moeten krijgen? Nou, hij hoeft van mij geen rood te krijgen, maar hij neemt wel het risico. Ik zou als trainer toch even met hem gaan praten van: doe maar niet!"

Hadj Moussa kwam uiteindelijk niet in de problemen en mocht de wedstrijd uitspelen. Zijn doelpunt bleek bovendien belangrijk voor Feyenoord, dat in Eindhoven een punt overhield aan de topper. De Rotterdammers speelden met 1-1 gelijk tegen PSV en voorkwamen daarmee dat de regerend landskampioen dichterbij kwam.

Feyenoord houdt een voorsprong van vier punten op de Eindhovenaren. Volgende week wacht voor de Rotterdamse club een thuiswedstrijd tegen het verrassend goed presterende Fortuna Sittard.