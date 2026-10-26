Frank Arnesen kijkt met een uitstekend gevoel terug op zijn tijd als technisch directeur bij Feyenoord. De Deen zit tegenwoordig in de Raad van Commissarissen bij PSV, maar ging zondagochtend bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie in op zijn periode in Rotterdam. Arnesen stelt dat het aanstellen van Arne Slot als trainer de beste keuze is geweest uit zijn dienstverband bij Feyenoord, waarmee de club zowel sportief als financieel stappen kon gaan zetten.

Toen Arnesen in januari 2020 begon in Rotterdam, had de club op financieel vlak amper mogelijkheden. "Ik heb daar tweeëneenhalf jaar geweldig mogen werken. Ik heb hele mooie dingen meegemaakt bij PSV, maar bij Feyenoord kwam ik in een periode dat er geen geld was", legt de Deense commissaris uit. "Toen hebben we een goed jaar gehad met Dick Advocaat aan het roer. Daarna waren we creatief en kochten we onder anderen Fredrik Aursnes."

Slot bleek gouden greep voor Arnesen en Feyenoord

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Advocaat, die inmiddels 78 jaar is en als bondscoach werkzaam is bij Curaçao, vertrok in 2021 uit De Kuip. Arnesen koos vervolgens voor Slot als nieuwe hoofdtrainer en ziet die wissel nog altijd als zijn belangrijkste zet bij Feyenoord. "Arne Slot was de allerbeste zet. Hij was echt de sleutel. Door hem hebben we verder kunnen bouwen", stelt de voormalig technisch directeur van onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea.

Het leverde Feyenoord in het eerste seizoen onder Slot meteen een finaleplek in de Conference League op, waarna in de jaren die volgden ook de landstitel en de KNVB Beker werden veroverd. Op de transfermarkt veranderde er onder het bewind van Arnesen eveneens snel veel. Zo haalde hij naast de Noorse middenvelder Aursnes, die nu voor SL Benfica speelt, onder meer Gernot Trauner en Marcus Pedersen naar Rotterdam. Wel was er destijds kritiek op de komst van spits Robert Bozenik, die voor ongeveer vier miljoen euro werd gekocht.

Door de sportieve prestaties zag de Deen ook de bedragen bij uitgaande transfers flink oplopen. "Ze hadden nog nooit een speler van boven de zeventien miljoen euro verkocht en twee jaar na mijn aanstelling gingen spelers weg voor bedragen rond de dertig miljoen euro. Dat was leuk, maar dat doen we natuurlijk niet alleen", blikt Arnesen terug.

De oud-international van Denemarken lag nog tot medio 2023 vast bij Feyenoord, maar moest zijn werkzaamheden in de zomer van 2022 al beëindigen. Eind juni werd hij door een bacteriële infectie na een knieoperatie gedwongen om een stap terug te doen, waarna beide partijen in onderling overleg uit elkaar gingen. Later keerde de oud-speler van PSV in Eindhoven terug als voetbalcommissaris binnen de Raad van Commissarissen. Bij Feyenoord ligt de technische portefeuille sinds mei bij Dévy Rigaux, die werkt onder algemeen directeur Robert Eenhoorn.