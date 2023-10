'Frank Arnesen keert na Feyenoord-vertrek terug in oude rol bij PSV'

Frank Arnesen wordt volgens De Telegraaf op korte termijn gepresenteerd als commissaris bij PSV. De Deen diende de Eindhovense club in het verleden als speler, assistent-trainer, technisch directeur én in diezelfde rol. Zijn meest recente functie bekleedde hij echter bij Feyenoord, waar hij van december 2019 tot medio 2022 technisch directeur was.

Bij PSV wordt Arnesen de opvolger van Hans van Breukelen, die vier jaar eerder juist het stokje van de Deen overnam en zitting nam in de Raad van Commissarissen. Met de aanstaande aanstelling van Arnesen is PSV er eindelijk in geslaagd een vervanger te vinden voor de oud-doelman. Eerder werden naar verluidt Jan Heintze en Boudewijn Zenden gepolst, maar zij hadden beiden geen trek in de toezichthoudende functie. Dat geldt volgens De Telegraaf ook voor Guus Hiddink.

Met Arnesen haalt PSV dus bepaald geen onbekende in huis. In 1988 sloot de Deense middenvelder zijn actieve loopbaan af in het Philips Stadion, nadat hij eerder had gespeeld voor Ajax, Valencia en Anderlecht. Hij keerde daarna eerst als assistent-trainer onder Hans Westerhof terug op De Herdgang. In 1994 werd hij technisch directeur van PSV, waarna hij diezelfde functie eveneens bekleedde bij Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Charkov en PAOK Saloniki. Na een jaar als commissaris in Eindhoven werd hij opnieuw td van achtereenvolgens Anderlecht en Feyenoord.

In Rotterdam hielp Arnesen mee de fundering te leggen voor de huidige successen. Zo was hij verantwoordelijk voor de aanstelling van succestrainer Arne Slot. Op de transfmarkt boekte hij wisselende resultaten; onder het bewind van de Deen kwamen spelers als Christian Conteh, Francesco Antonucci, Aliou Baldé en Lucas Pratto naar De Kuip, maar zij konden geen van allen veel potten breken. In 2022 legde hij om medische redenen zijn functie in Rotterdam-Zuid neer.