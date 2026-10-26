Ballon d’Or 2026: alles over de grote voetbalavond in Londen

De voetbalwereld maakt zich op voor een bijzondere avond in Londen, waar het zeventigste Ballon d'Or-gala wordt gehouden. Tijdens het prestigieuze uitreiking worden de beste spelers en speelsters van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. Maar hoe ziet de avond eruit en wanneer wordt duidelijk wie er met de belangrijkste individuele voetbalprijzen vandoor gaan?

Rode loper vormt start van de avond

Voordat de prijzen worden uitgereikt, verzamelen de genomineerden en andere prominente gasten zich voor de rode loper. Daar poseren de voetballers voor de fotografen en beantwoorden zij vragen van journalisten. De aankomsten leveren doorgaans veel aandacht op, zeker wanneer de grootste kanshebbers zich presenteren.

Vervolgens verplaatst de aandacht zich naar het London Palladium, waar de eigenlijke ceremonie plaatsvindt. Presentatoren Thierry Henry en Kate Scott begeleiden de avond.

Meerdere prijzen op het programma

Artikel gaat verder onder video

De Ballon d’Or is het absolute hoogtepunt van het gala, maar er worden gedurende de avond verschillende andere onderscheidingen uitgereikt. Zo zijn er prijzen voor de beste jonge spelers, keepers en spitsen. Ook de prestaties van trainers en clubs krijgen aandacht.

Daarnaast is er de Sócrates Award, die wordt toegekend voor maatschappelijke en humanitaire inzet. Daarmee draait de ceremonie niet alleen om prestaties op het veld, maar ook om de impact die mensen uit de voetbalwereld daarbuiten maken.

Spanning rond de belangrijkste trofeeën

De meeste aandacht gaat uiteindelijk uit naar de Ballon d’Or voor mannen en vrouwen. De winnaars worden tijdens de ceremonie bekendgemaakt en mogen hun trofee op het podium in ontvangst nemen. Daarbij is er doorgaans ruimte voor een dankwoord, waarin de winnaars stilstaan bij hun teamgenoten, trainers, familie en andere belangrijke mensen uit hun carrière.

De bekendmaking van de winnaar van de mannenprijs vormt traditioneel een van de belangrijkste momenten van de avond. Ook de strijd om de vrouwelijke Ballon d’Or staat volop in de belangstelling.

Hoe laat begint de ceremonie?

De Ballon d’Or-ceremonie vindt op maandag 26 oktober plaats in het London Palladium. Vanaf 19.00 uur zullen de prominenten zich melden bij de rode loper, de daadwerkelijke ceremonie begint om 21.00 uur. De precieze volgorde en timing van alle prijsuitreikingen is niet volledig bekendgemaakt.

Waar wordt de Ballon d'Or 2026 live uitgezonden?

Het Ballon d'or-Gala 2026 wordt in Nederland live uitgezonden door streamingplatform DAZN. De uitzending begint om 20.00 uur en is gratis te bekijken, wel moet je daar een account voor aanmaken. Daarnaast is er een gratis livestream beschikbaar op ballondor.com.