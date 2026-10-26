Peter Bosz spreekt zich heel eerlijk uit over Ajax: 'We hadden van Ajax...'

Peter Bosz heeft zondag op de persconferentie na de wedstrijd tegen Feyenoord zijn licht laten schijnen over de krachtsverhoudingen in de Eredivisie. De trainer van PSV gaat daarbij onder meer in op de huidige prestaties van Ajax.

PSV en Feyenoord hielden elkaar in Eindhoven in evenwicht: 1-1. Door het gelijkspel blijven de Rotterdammers koploper en staat PSV op de vierde plaats in de Eredivisie. Bosz werd op de persconferentie in het Philips Stadion gevraagd naar de krachtsverhoudingen in de top van de Eredivisie.

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"Feyenoord doet in ieder geval mee om de titel. Ik denk dat wij ook meedoen. Van Ajax hadden we ook hoge, en misschien nog wel hogere verwachtingen, dat die mee zouden doen", geeft Bosz eerlijk toe. "AZ staat er kort achter, en dan heb je Twente nog. Vlak Fortuna Sittard ook niet uit."

Bosz vervolgt: "Normaal gesproken wordt de ploeg die het meest stabiel is altijd kampioen. Daarom is het nu nog moeilijk om er iets over te zeggen. Wie is er nu echt stabiel? Op dit moment is Feyenoord het meest stabiel. Wij hebben vandaag tegen hen gespeeld, waren de betere ploeg en hadden moeten winnen. Dan doen wij ook mee voor het kampioenschap."

De zestigjarige coach wijst tot slot op het gevaar van puntverlies in de komende speelronde. Bosz: "Als we volgende week verliezen van Willem II, zoals we eerder van ADO hebben verloren, dan hangt die vlag er weer anders bij."

Willem II zal echter niet met al te veel vertrouwen toeleven naar het duel met PSV. De club uit Tilburg wacht na tien competitiewedstrijden nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen en ging zaterdag in eigen huis met 1-6 onderuit tegen SC Cambuur.