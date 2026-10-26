Willem van Hanegem heeft zich na het 1-1 gelijkspel tussen PSV en Feyenoord van afgelopen zondag kritisch uitgelaten over de mentaliteit van de Rotterdamse selectie. In zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad stelt het clubicoon dat verschillende spelers onder hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst zich ineens anders gedragen dan voorheen en dat overmoed daardoor op de loer ligt.

Feyenoord pakte zondagmiddag in het Philips Stadion een punt in de topper, waardoor het met 24 punten uit tien duels koploper blijft in de Eredivisie, voor Ajax (21 punten) en PSV (20 punten). Toch zag Van Hanegem in Eindhoven dat de thuisploeg, die in de 21e minuut via Guus Til nog op voorsprong was gekomen, voor de rust de overhand had en Feyenoord eigenlijk liet ontsnappen. "PSV was agressiever, creëerde meer kansen en had de wedstrijd in handen", stelt de oud-middenvelder. "Eigenlijk was de gelijkmaker van Anis Hadj Moussa pas de eerste keer dat Feyenoord zich aanvallend liet zien."

Van Hanegem kritisch op Zechiël, Vanhoutte en Hadj Moussa

Artikel gaat verder onder video

Na de goal van de Algerijnse vleugelaanvaller in de tweede helft kwam de wedstrijd meer in balans, maar Van Hanegem ergerde zich op de tribune wel aan de houding van een aantal Feyenoorders. "Maar tegen PSV, ik was op uitnodiging van die club in het stadion, viel mij iets op wat een gevaar kan vormen voor de ploeg", aldus de analist. "Spelers gedragen zich wat anders dan eerder. Waarom komt Gjivai Zechiël de bal opeens letterlijk van de schoen afplukken van Charles Vanhoutte? Wat is dat voor gekkigheid?"

Volgens de columnist straalde dat moment misplaatste zelfoverschatting uit bij de middenvelder, die dit seizoen al goed was voor vijf goals en vier assists. "Zo van: geef hem mij maar, dan ga ik er iets moois mee doen wat jij niet kunt. Vanhoutte zelf zie ik ook iets te vaak opeens beslissen om tegenstanders uit te gaan spelen", gaat hij verder over het duo op het middenveld. Daarnaast zag het clubicoon dat Luciano Valente in Eindhoven veel balverlies leed en spits Nacho Ferri de hele wedstrijd geen bal wist vast te houden.

De tachtigjarige oud-international waarschuwt de koploper dan ook dat het loslaten van de basisprincipes ten koste gaat van het elftal. "Kijk, Feyenoord is goed geworden toen iedereen bleef rennen en de simpele oplossingen koos. Als spelers nu gaan denken dat ze beter zijn dan ze daadwerkelijk zijn, dan is dat gevaarlijk", stelt de Kromme.

Tot slot gaat de columnist nog in op doelpuntenmaker Hadj Moussa, die dit seizoen in negen competitieduels op zes goals en een assist staat. De rechtsbuiten blijft voor het clubicoon een onvoorspelbare factor in de ploeg van Van Bronckhorst. "En Hadj Moussa, dat is natuurlijk een raadsel. Soms is hij alle ballen kwijt en dan opeens loopt hij iedereen weer voorbij." Komende zaterdag gaat de competitie voor Feyenoord weer verder met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.