Jordy Clasie heeft zich zondagavond na de 0-2 thuisnederlaag van AZ tegen FC Twente fel uitgesproken over het gedrag van Ramiz Zerrouki. De middenvelder van de club uit Alkmaar raakte na het laatste fluitsignaal in het AFAS Stadion geïrriteerd door de manier waarop zijn collega van FC Twente de zege vierde richting de thuisploeg.

Meteen na het affluiten van het Eredivisie-duel liepen de gemoederen tussen beide middenvelders flink op. Volgens Clasie provoceerde de Algerijnse controleur van FC Twente de teleurgestelde spelers van AZ door recht voor hun gezicht te juichen en te schreeuwen. Voor de camera van ESPN spaart de ervaren middenvelder zijn tegenstander dan ook niet. "Klein kind. Heb je gewonnen? Oké. Maar ga niet juichen en roepen naar onze spelers voor hun gezichten. Vier gewoon je winst maar ga niet bij onze spelers roepen in hun gezicht. Wees geen klein kindje", stelt Clasie.

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Ook AZ-hoofdtrainer Leeroy Echteld reageerde na afloop op het akkefietje dat na het laatste fluitsignaal plaatsvond. De trainer zoekt de schuld van de verbale confrontatie echter bij allebei de ploegen. Volgens Echteld moet je als speler een man zijn en niet proberen om een tegenstander met woorden te raken.

Voor Zerrouki was het duel in Alkmaar een beladen ontmoeting voor de club waar hij afgelopen zomer na zijn periode bij Feyenoord definitief terugkeerde en een contract voor vier jaar tekende. Eerder deze maand was de middenvelder in de Conference League nog trefzeker voor de club uit Enschede tijdens de 1-0 zege op FC Thun.

Clasie baalt van late tegengoals en vormdip AZ

Naast de irritatie over wat er na afloop gebeurde, overheerst bij Clasie vooral de teleurstelling over het weggeven van het duel in de slotfase. De wedstrijd in speelronde tien leek lang op een gelijkspel uit te draaien, totdat Sondre Ørjasæter in de 84e minuut de score opende en FC Twente in de negentigste minuut ook nog de 0-2 maakte. "Onnodige nederlaag. Het was redelijk in evenwicht, met name de eerste helft, allebei weinig kansen. Zij werden wat gevaarlijker in de standaardsituaties. Dat zijn net van die kleine details die een wedstrijd kunnen beslissen", stelt de middenvelder van AZ.

Zeker de manier waarop de verdediging van AZ zich bij de tegengoal liet verrassen, zit Clasie behoorlijk dwars. "Uiteindelijk een lange bal van de keeper, dat mag nooit gebeuren. Gewoon zonde, onnodig." Verder is de controleur ook kritisch op het eigen spel en het gebrek aan creativiteit tegen de verdedigende muur van FC Twente. "Laat het duidelijk zijn dat we niet goed hebben gespeeld de eerste helft. Zij stonden heel laag, en wij konden heel moeilijk daarin de vrije man vinden en tot onze sterke patronen komen."

Door de nederlaag tegen FC Twente heeft AZ maar één punt gepakt in de laatste drie duels. Allebei de clubs staan na tien wedstrijden nu op twintig punten, waarbij de club uit Enschede op doelsaldo vierde staat, net boven de nummer vijf AZ.

Aanstaande zaterdag wacht voor de ploeg van Echteld het uitduel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks de lastige periode twijfelt Clasie niet dat zijn team de rug weer gaat rechten. "We zitten momenteel niet in de beste fase, dat is duidelijk. We moeten verbeteren en constanter worden, maar uiteindelijk moeten we rustig met elkaar blijven. Ik weet zeker dat wij boven komen drijven."

Jordy Clasie niet te spreken over actie Ramiz Zerrouki 😳 "Klein kind" 🔗 https://t.co/0uZPuR6FsA https://t.co/QoFsVGOHBE — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2026