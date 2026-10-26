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Kenneth Perez ziet duidelijke uitblinker bij Ajax: 'Buitencategorie'

26 oktober 2026, 10:05
Kenneth Perez Ajax Willem II
Foto: © ESPN
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Lars Leeftink | Redacteur
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Kenneth Perez zag Ajax het tegen Sparta Rotterdam zeker in de tweede helft lastig hebben. Toch was hij positie over een enkele Ajacied: Marc Ter Stegen.

De Duitse keeper, dit seizoen gehuurd van FC Barcelona, blonk vooral uit met zijn reddingen. Perez stelt bij Dit was het Weekend van ESPN dat hij de uitblinker was bij Ajax. "Het is echt een keeper die punten pakt voor zijn team. Hij is een ander soort keeper dan bijna elke andere Eredivisie-keeper."

Perez ziet dat de ervaring van Ter Stegen op hoog niveau hem helpt in de Eredivisie. "Hij is natuurlijk gewend aan het allerhoogste niveau, waar heel goed wordt afgewerkt. Je moet bij hem dus heel secuur afwerken als je wilt scoren. Je kunt niet zomaar even in de hoek schieten. Hij heeft dat op een heel ander niveau al meegemaakt."

Twee wereldreddingen van Ter Stegen

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Marc Ter Stegen maakte op Kenneth Perez vooral indruk met zijn redding op de kopbal van Sparta-spits Milan Zonneveld. "Dat is buitencategorie." Mede door de reddingen van Ter Stegen won Ajax met 1-2 en profiteerde het van puntverlies van PSV, Feyenoord (speelden 1-1 tegen elkaar) en AZ (verloor met 0-2 thuis van FC Twente).

Ajax staat nu tweede ondanks een wisselvallige start van het seizoen en won inmiddels drie duels op rij. Voor Ajax wacht voor de interlandbreak nog duels tegen AZ (thuis), FC Midtjylland (uit) en FC Twente (uit). Een zwaar programma dus.

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Jopie14
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Jopie14
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Ter Stegen doet gewoon wat een goalie behoort te doen, doelpunten voorkomen. Ondertussen levert hij elke spelvoortzetting in bij de tegenstander, die als gevolg daarvan net even te vaak voor het Ajax-doel opduiken. Zijn spelvoortzettingen moeten echt beter.

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