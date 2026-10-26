heeft na het verloren duel in eigen huis tegen FC Twente (0-2) uitgehaald naar teamgenoot . Volgens de spits had hij de bal af moeten geven aan hem en liep AZ daardoor een grote kans mis.

Meerdink vond dat AZ beter was tegen FC Twente, zo stelt hij na afloop van het verloren duel. "Ja. We hadden de overhand, maar zij braken uit en scoorden gelijk. Ze stonden erg compact. Ze hadden alles goed op orde, en daar hadden we moeite mee. We hadden weinig lopende mensen om ruimte te creëren voor anderen. In de tweede helft hadden we de overhand, maar dan maak je hem niet."

Meerdink stoort zich aan teamgenoot

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Volgens Mexx Meerdink had er een ook een flinke kans kunnen ontstaan als Mateo Chávez hem op een gegeven moment diep had gestuurd. "De hele as lag open, maar hij ziet het niet. Dat is jammer. Want zulke momenten zijn hartstikke belangrijk. Dat wordt niet herkend en dat is doodzonde. Ik werd wel gek. Zulke ballen moet je herkennen, vind ik. Ik heb het hem gezegd."

Omdat PSV en Feyenoord gelijk zouden spelen, zag ook Meerdink dat AZ een kans heeft gemist om er een heel gunstig weekend van te maken. "PSV en Feyenoord hebben gelijk gespeeld en dan kon je daar weer op inlopen op de concurrentie. Dit is niet de start die we wilden. Maar we gaan door. We laten ons geen herfstdip aanpraten."

AZ verloor deze maand van Feyenoord en FC Twente en speelde gelijk tegen Cambuur, waardoor het gat naar Feyenoord nu vier punten is en AZ vijfde staat. Er staan voor de interlandperiode nog duels tegen Ajax (uit), Juventus (thuis) en FC Groningen (thuis) op het programma.