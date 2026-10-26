Daley Blind heeft zondag na negen weken afwezigheid weer zijn rentree gemaakt voor Ajax tijdens de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De verdediger stond sinds medio augustus aan de kant vanwege een hardnekkige rugblessure. In een interview met AjaxLife blikt hij terug op de fysieke impact van die blessure, waarbij hij in het begin zelfs amper uit een stoel kon komen.

Blind liep de blessure op tijdens de uitwedstrijd tegen Shelbourne FC (2-2) in de derde voorronde van de Conference League. In Ierland speelde de verdediger destijds nog door tot de rust, maar in de kleedkamer bleek de schade groter dan gedacht. "Mijn rug steef als een blok op. Ik hield het nog vol tot de rust, maar daarna kon ik amper opstaan uit een stoel", stelt Blind over het moment waarop het misging.

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Het lange herstel kwam voor de verdediger op een vervelend moment, nadat hij in juli terug was gekeerd in Amsterdam en een contract tot medio 2027 had getekend. "Ik hoopte dat het sneller voorbij zou zijn dan het uiteindelijk ging. Ik voelde me de hele voorbereiding topfit. Ik zat er lekker in, speelde goede wedstrijden en voelde mezelf groeien in het elftal.. Dat was een flinke domper", legt Blind uit.

Blind bespreekt revalidatie en concurrentie bij Ajax

Tijdens zijn revalidatie van negen weken probeerde Blind op een andere manier belangrijk te zijn voor de selectie van trainer Míchel Sánchez. "Je probeert de jongens te helpen, bijvoorbeeld door op trainingsdagen iets te zeggen wat opvalt. Verder sta je meer aan de buitenkant. Dan is het frustrerend dat je niet kan helpen, maar ook zonder mij haalden we goede resultaten. Kijk maar naar waar we nu staan."

Vijf dagen voor het duel op Het Kasteel sloot de verdediger weer aan bij de groepstraining. Tegen Sparta Rotterdam begon hij nog op de bank, maar in de slotfase bracht Sánchez hem binnen de lijnen voor extra defensieve zekerheid en om de ploeg vertrouwen te geven toen de thuisploeg aandrong. Voor de Ajacied betekende deze invalbeurt zijn eerste minuten in de Eredivisie sinds november 2022.

Met de terugkeer van Blind heeft Ajax achterin weer een extra optie. De technische staf beschikt dit seizoen in de achterhoede ook over Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse en de van AS Monaco gehuurde Thilo Kehrer, die op Het Kasteel negentig minuten in de basis stonden. "Als iedereen fit is, is het strijden voor je plekje. Maar die concurrentie hoort bij topsport en bij Ajax. Daar worden we sterker van. Je kunt door onze brede selectie een heel sterk elftal zijn. De spelers beseffen zich dat de trainer iedereen gebruikt. Dan moet je er staan als de trainer je oproept. Dat houdt iedereen scherp", stelt de routinier.

Over hoe het spel onder Sánchez zich na tien duels in de competitie ontwikkelt, is Blind positief. Toch ziet de verdediger met dertien tegengoals tegenover 29 gemaakte goals nog een duidelijk verbeterpunt voor Ajax. "We zijn op de goede weg als team. Ik ben blij met onze manier van spelen. Mensen kijken weer graag naar Ajax. We voetballen aanvallend, schieten veel op doel en creëren veel kansen", aldus de verdediger, die meteen wijst naar de kwetsbaarheid achterin. "Wel krijgen wel te veel goals tegen. Daar moeten we aan werken. Maar het spel an sich is stukken vooruit gegaan. Dat moeten we vasthouden."