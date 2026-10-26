PSV en Feyenoord zouden elkaar afgelopen weekend in evenwicht houden door met 1-1 gelijk te spelen in Eindhoven na een duel met veel intensiteit. De goede eerste helft van PSV en betere tweede helft van Feyenoord zouden voor een gelijkspel zorgen, maar voor Gertjan Verbeek is er maar eentje de morele winnaar na dit duel.

In gesprek met FC Update blikt Verbeek terug op de topper tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. "Een oppermachtig PSV in de eerste helft en een teleurstellend Feyenoord. Als koploper verwacht je daar wel van, zeker als je ziet wat voor galavoorstelling ze gaven tegen PEC Zwolle. Maar daar was in de eerste helft niet veel van te zien. De tweede helft ging meer gelijk op, en vooral op basis van die tweede helft was een gelijkspel ook wel het maximaal haalbare voor Feyenoord."

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Volgens Verbeek is het dan ook duidelijk wie er met meer tevredenheid zondagmiddag van het veld is gestapt na intense negentig minuten. "PSV mag zich wel de morele verliezer noemen. Als je kijkt naar de kansen die ze gehad hebben, zeker in de eerste helft, dan had je meer afstand moeten nemen." Dat deed PSV dus niet, waardoor het gat naar Feyenoord nog steeds vier punten is door een goal van Anis Hadj Moussa in de tweede helft.

Feyenoord morele winnaar

Gertjan Verbeek is dan ook van mening dat Feyenoord de morele winnaar is na de topper in Eindhoven. "PSV is niet dichterbij gekomen en Feyenoord heeft zich hersteld na een hele slechte eerste helft. Dan mag je blij zijn dat je nog een punt uit het vuur sleept. Voor hetzelfde geld had je nog kunnen winnen, als PSV geen afstand neemt. Dan kun je als PSV de deksel op de neus krijgen, maar dat bleef ze bespaard en dat was ook wel terecht."

Verbeek heeft niet direct een verklaring voor de matige eerste helft van Feyenoord. "Je weet niet met welke intenties Feyenoord naar PSV is gegaan. PSV begon meteen voortvarend, namen het initaief en Feyenoord liet het gebeuren. Er was te weinig agressie, te weinig inzet en dan loop je achter de feiten aan. Daar maakte PSV optimaal gebruik van, want als je PSV laat voetballen hebben ze genoeg kwaliteiten. Dit ondanks dat ze geen spits hebben."

Van Bommel in de spits was ook voor Verbeek een verrassing: 'Het was ook voor Feyenoord wennen met van Bommel in de spits, dat had niemand verwacht. Als je naar de namen kijk, is het wel logisch. Ondanks dat Peter Bosz met Guus Til ook wel eens (hangend) in de spits heeft gespeeld. Feyenoord had met Van Bommel in de spits best wat moeite in de eerste helft."