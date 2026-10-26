Justin Bijlow heeft afgelopen zondag ondanks fysieke problemen een grote rol gespeeld bij de 1-0 zege van Genoa op Venezia. De 28-jarige Nederlandse keeper wist in het Stadio Luigi Ferraris met vijf reddingen voor het eerst dit seizoen de nul te houden in de Serie A, ondanks dat hij in de aanloop naar het competitieduel nog last had van rugklachten.

Genoa kwam in de eerste helft op voorsprong door een afstandsschot van Mikael Ellertsson. Na die goal zette Venezia flink aan en kwamen de bezoekers over de hele wedstrijd tot negentien doelpogingen, tegenover zeven voor de thuisploeg. Bijlow stond daarbij meerdere keren op de goede plek om grote kansen van aanvaller John Yeboah onschadelijk te maken.

Bijlow krijgt lof van Italiaanse media en De Rossi

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In de blessuretijd leek Venezia alsnog op gelijke hoogte te komen via Akor Adams, maar wederom wist de keeper van Genoa redding te brengen. De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport geeft het optreden van de Nederlander een 7 en schrijft over die slotfase: "In de 91ste minuut zorgde Adams voor een schokgolf in het stadion, maar Bijlow maakte een briljante redding om de overwinning veilig te stellen."

Ook bij de andere Italiaanse media krijgt de doelman complimenten voor zijn aandeel in de overwinning. La Gazzetta dello Sport deelt eveneens een 7 uit en noemt hem een 'alerte en beslissende' keeper, terwijl Eurosport Italia hem na afloop uitriep tot Man of the Match.

Dat de oud-Feyenoorder überhaupt onder de lat stond, was volgens trainer Daniele De Rossi vooraf helemaal niet zeker. Op de persconferentie gaf de trainer aan dat zijn doelman in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Venezia kampte met rugklachten. "We waren ervan overtuigd dat hij niet kon spelen, maar hij heeft er alles aan gedaan om toch op het veld te staan", stelt De Rossi.

Bijlow maakte begin dit jaar in de winterstop transfervrij de overstap van Feyenoord naar Genoa. Sinds zijn komst naar Italië is de doelman meteen een vaste waarde onder de lat en miste hij dit seizoen nog geen enkele minuut in de competitie. In juni lichtte de club al de optie in zijn contract, waardoor hij tot medio 2029 vastligt in Genua.

Door de nipte thuisoverwinning pakt de ploeg van De Rossi de tweede zege van dit Serie A-seizoen. Na acht duels staat Genoa op de zestiende plaats op de ranglijst met zeven punten, terwijl Venezia met drie punten uit acht wedstrijden op de twintigste en laatste plek blijft staan. Aanstaande woensdag wacht voor Bijlow en zijn ploeggenoten alweer het volgende duel in de competitie, als Juventus om 20.45 uur op bezoek komt in het Stadio Luigi Ferraris.