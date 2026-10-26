Míchel Sánchez is ondanks de 1-2 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam kritisch op Tolu Arokodare. De Nigeriaanse spits schoot de Amsterdamse club afgelopen zondag op Het Kasteel in de blessuretijd van de eerste helft naar de zege, maar zijn Spaanse trainer eist bij het drukzetten een constantere intensiteit van de publiekslieveling. Op beelden van de persconferentie bij ESPN geeft Sánchez aan dat Arokodare in bepaalde fases van de wedstrijd geen energie mag verliezen.

In Rotterdam opende de zeventienjarige Abdellah Ouazane na 22 minuten de score namens Ajax, waarna Jens Toornstra in de 43e minuut de gelijkmaker binnenschoot. Vlak voor de rust wist Arokodare op aangeven van Julian Brandt na een snelle uitbraak toch weer voor de 1-2 te zorgen. Voor de Nigeriaanse aanvaller was dat in negen Eredivisie-duels alweer zijn vijfde goal van het seizoen, nadat hij afgelopen donderdag als invaller ook al wist te scoren tijdens het met 2-0 gewonnen Conference League-duel met Atalanta.

Sánchez eist scherpte van Arokodare en Ouazane

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat Arokodare met zijn goals belangrijk is voor Ajax en erg populair is bij de fans, is alleen rendement voor de goal niet genoeg voor Sánchez. "Ik wil dat hij iets meer doet in dat soort situaties. Ik houd van Tolu, maar soms mag hij de energie niet verliezen. Ik wil dat hij aanstaat, op ieder moment", stelt de trainer tijdens de persconferentie. De Spanjaard wijst daarbij op de manier waarop tegenstanders in de Eredivisie voor de dag komen. "Het heeft me namelijk verbaasd dat ieder team in deze competitie je pijn wil doen. Aanvallen, aanvallen, aanvallen. Als jij de bal aan de tegenstander geeft, dan vallen ze je aan."

Toch krijgt de spits niet de volledige schuld van zijn trainer voor de verdedigende problemen in de eerste helft. Volgens Sánchez stonden Arokodare en middenvelder Brandt namelijk in ondertal, omdat doelpuntenmaker Ouazane zijn positie niet goed invulde. "Je moet de bal controleren op ieder moment. Vandaag was Tolu niet het probleem in de eerste helft. Appie liet zich ver terugzakken, maar op die positie is hij niet goed. Tolu en Brandt moesten drie spelers verdedigen", legt de trainer van Ajax uit.

In de rust greep de technische staf in om de organisatie weer op orde te krijgen, maar na een korte goede fase zakte Ajax in de tweede helft alsnog ver weg. Arokodare raakte nog wel de paal, maar verder moest de club uit Amsterdam het initiatief aan Sparta Rotterdam laten. "We hebben dat in de tweede helft veranderd en dat ging even beter. De problemen die daarna ontstonden, hadden niets met tactiek, maar met de mentaliteit te maken. De tegenstander was meer in balbezit dan ons lief was", stelt Sánchez.

Dat Ajax uiteindelijk toch de derde zege op rij in alle competities wist te boeken, had het volgens de trainer vooral te danken aan Marc-André ter Stegen. De doelman, die wordt gehuurd van FC Barcelona, hield zijn ploeg in de tweede helft met een aantal reddingen op de been. "Onze prestatie was niet goed genoeg. We verloren de controle over de wedstrijd en worstelden. Het is waar dat Marc de beste speler op het veld was. Hij heeft drie geweldige reddingen verricht. In de eerste helft begonnen we goed en domineerden we. Na de eerste goal kwamen we in balbezit diepte en intensiteit tekort", aldus de coach.

Ajax profiteert van gelijkspel bij PSV - Feyenoord

Door de moeizame zege op Het Kasteel deed Ajax wel goede zaken op de ranglijst, zeker omdat concurrenten PSV en koploper Feyenoord eerder op de zondag met 1-1 gelijkspeelden in het Philips Stadion. Sánchez heeft zijn spelersgroep na afloop meteen duidelijk gemaakt dat het niveau richting het aankomende thuisduel met AZ omhoog zal moeten om op drie fronten mee te kunnen blijven doen. "We controleerden de wedstrijd nog, maar konden geen schade aanrichten. Ik heb de spelers erover gesproken. We hebben iedereen voor de volle honderd procent nodig", geeft de Spanjaard aan.

Het puntenverlies van de concurrenten in Eindhoven geeft Ajax volgens de trainer de kans om bovenin nog dichterbij te komen. "Dat is goed voor ons, want we willen bovenin mee blijven draaien. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we verbeteren. We zijn in eigen huis al punten kwijtgeraakt. We moeten door blijven gaan met winnen."