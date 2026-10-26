Elftal van de Week: Nederlanders stelen de show in het weekend van El Clásico

Het voetbalweekend heeft weer de nodige uitblinkers opgeleverd. Van , die met cruciale reddingen indruk maakte bij Genoa, tot , die met een weergaloze actie een hoofdrol opeiste in El Clásico: het Elftal van de Week staat vol spelers die het verschil maakten. Ook oud-Feyenoorders, scorende verdedigers en een verrassende smaakmaker die met drie assists schitterde, verdienen een plek in de schijnwerpers. Dit zijn de elf spelers die afgelopen weekend de show stalen.

Justin Bijlow - Genoa

De Nederlandse doelman was van grote waarde voor Genoa in het duel met Venezia. Bijlow hield zijn doel schoon en onderscheidde zich met meerdere belangrijke reddingen. Vooral in de slotfase bewees hij zijn waarde door Genoa met een cruciale ingreep op de been te houden. Zijn sterke optreden leverde hem ook lovende beoordelingen op van de Italiaanse media. Daarmee onderstreepte hij zijn belangrijke rol in de 1-0-overwinning van Genoa.

Justin Bijlow was gisteren de grote uitblinker bij Genoa. https://t.co/g2N0vPNJTS — Voetbal International (@VI_nl) October 26, 2026

Alex Freeman - Villarreal

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De Amerikaan liet tegen Valencia zien waarom hij dit seizoen tot de beste backs van La Liga behoort. Freeman is niet alleen sterk in zijn passing en opbouw, maar drukt ook aanvallend zijn stempel. Tegen Valencia was hij ook met een belangrijk doelpunt. Met zijn technische vaardigheden, spelinzicht en vermogen om van achteruit gevaar te stichten, voegde hij op meerdere manieren waarde toe aan Villarreal. Zijn optreden in de 1-2 zege onderstreepte dat hij veel meer is dan alleen een verdediger.

Alex Freeman, feliz por el triunfo y por su gol en el derbi ante el Valencia (1-2) 🗣🎙 https://t.co/v5eeZc4QbW — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2026

Gabriel - Arsenal

Een rots in de branding achterin én beslissend voor het doel: Gabriel was tegen Everton van grote waarde voor Arsenal. De Braziliaan heerste in de duels, anticipeerde uitstekend en hield de defensie stevig overeind. Terwijl hij zijn sterke optreden bekroonde met een rake kopbal in de 68e minuut. Op zijn 200e optreden in de Premier League onderstreepte Gabriel met zijn verdedigende dominantie en aanvallende bijdrage opnieuw zijn enorme waarde voor de Londense koploper.

Debut goal ✅ 200th appearance goal ✅ @Arsenal's Gabriel knows how to celebrate a landmark 🙌 https://t.co/3wnzUQPiKo — Premier League (@premierleague) October 24, 2026

Van Hecke - Tottenham Hotspur

Onze landgenoot was de grote plaag voor de aanvallers van Chelsea. Van Hecke speelde een ijzersterke wedstrijd in de 0-2-zege van Tottenham Hotspur en was met zijn fysieke kracht nauwelijks te passeren en in de lucht heerste hij. Bovendien speelde hij een belangrijke rol bij de openingstreffer, toen hij Chelsea-doelman Mike Penders onder druk zette bij een hoekschop.

Jude Bellingham - Real Madrid

Soms is één actie genoeg om een wedstrijd op zijn kop te zetten. Bellingham liet tegen FC Barcelona zijn uitzonderlijke technische klasse zien met een weergaloze individuele actie in de aanloop naar de winnende 1-2 van Real Madrid. De Engelsman ging eerst met een heerlijke voetbeweging langs Gabriel Jesus en draaide daarna met een schitterende roulette weg bij zijn tegenstanders en stuurde de bal vervolgens op fraaie wijze naar Eduardo Camavinga. Die zette met een sterke individuele actie de aanval voort, waarna Kylian Mbappé de beslissende treffer binnenschoot. Bellingham combineerde zijn technische hoogstandje met hard werken en belangrijke verdedigende arbeid. Een moment van pure klasse dat de doorslag gaf in El Clásico.

🍿 Pillo palomitas. @BellinghamJude | #LaLigaHighlights https://t.co/JNJToNcQrN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Joey Veerman - Borussia Dortmund

De Nederlander dicteerde tegen Eintracht Frankfurt het tempo op het middenveld van Borussia Dortmund. Veerman strooide met nauwkeurige passes en zorgde met zijn spelinzicht voor rust en structuur in de opbouw. Met negen balveroveringen liet hij bovendien zien ook verdedigend zijn steentje bij te dragen. Veerman was de speler met de meeste passes (72) en meeste gecreëerde kansen (4). Midweeks was de middenvelder wederom cruciaal met de winnende assist op Serhou Guirassy in de Champions League-wedstrijd tegen Sabah FK (1-2).

Kenneth Taylor - Lazio

Met een heerlijke uithaal met links zette Taylor Lazio op het juiste spoor tegen Parma. De Nederlandse middenvelder brak vijf minuten na rust de ban met een overtuigend schot vanaf de rand van het strafschopgebied, waarmee hij de openingstreffer voor zijn rekening nam. Ook daarvoor was de oud-Ajacied al een van de betere spelers op het veld, dankzij zijn loopvermogen, slimme positionering en sterke samenspel. Zijn optreden bleef niet onopgemerkt in Italië : zowel La Gazzetta dello Sport als Corriere dello Sport beloonde hem met een 7,5. Eerstgenoemde krant riep hem bovendien uit tot man van de wedstrijd. Met zijn belangrijke bijdrage aan de 2-1-zege hielp Taylor Lazio aan de koppositie in de Serie A.

Il primo gol di Kenneth Taylor in questa #SerieAEnilive ✨ #LazioParma https://t.co/IZaQ73nHlQ — Lega Serie A (@SerieA) October 25, 2026

Sebastian Szymański - Stade Rennes

De oud-Feyenoorder liet tegen Strasbourg zijn klasse zien met een schitterende dubbelslag. Vooral zijn tweede treffer was van uitzonderlijke schoonheid: Szymański haalde in de 61e minuut van zo’n twintig meter verwoestend uit met links. De bal vloog via de onderkant van de lat tegen de touwen, buiten bereik van doelman Filip Jörgensen. Een heerlijke uithaal waarmee de Pool de eindstand op 3-0 bepaalde en zijn sterke optreden bekroonde. Na zijn eerdere doelpunt bewees Szymański opnieuw over een geweldige traptechniek en scorend vermogen te beschikken.

Sebastian Szymański a régalé le Roazhon Park 😍 https://t.co/ka74Vx85MG — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 25, 2026

Alex Berenguer - Athletic Club

De Spanjaard was tegen Getafe bij vrijwel iedere gevaarlijke aanval van Athletic Club betrokken. Berenguer opende zelf de score met een verrassende vrije trap die doelman David Soria te machtig was, waarna hij met een uitstekende steekpass Iñaki Williams in staat stelde de 2-0 te maken. Ook na rust bleef de aanvaller het verschil maken: zijn hoekschop leidde tot de derde treffer en met een fraaie hakbal bereidde hij de 4-0 van Yuri Berchiche voor. Met één doelpunt en drie assists was Berenguer de absolute uitblinker in de 4-0-overwinning en de drijvende kracht achter de overtuigende zege.

Nicolas Jackson - Aston Villa

De Senegelase spits was de plaaggeest van Manchester City en bezorgde Aston Villa met twee doelpunten een knappe 2-1-zege. Jackson sloeg al na zes minuten toe, toen hij profiteerde van een fout van Marc Guéhi en vervolgens overtuigend afrondde. Na de gelijkmaker van Erling Haaland sloeg Jackson opnieuw toe: na een snelle aanval en een teruggetrokken voorzet van invaller Ibrahim Mbaye werkte hij de bal in de 60e minuut binnen. Daarmee velde hij het vonnis over City, dat voor het eerst dit Premier League-seizoen puntenverlies leed. De koelbloedigheid voor het doel was Jackson de absolute uitblinker op Villa Park.

🎶 Jackson again ole ole 🎶 https://t.co/VbrB0NFRRI — Aston Villa (@AstonVilla) October 24, 2026

Farès Ghedjemis - Frosinone

Ghedjemis was ongrijpbaar voor de defensie van Atalanta en groeide uit tot een van de absolute uitblinkers in het spectaculaire 4-4-gelijkspel. De Algerijnse vleugelaanvaller zette met zijn snelheid, dribbelvaardigheid en directe spel voortdurend de verdediging onder druk. Zijn optreden werd bekroond met maar liefst drie assists: hij bereidde de twee doelpunten van Romano Schmid en de treffer van Giacomo Calò voor. Vooral met zijn acties vanaf de rechterflank bracht hij Atalanta herhaaldelijk in de problemen.

Ghedjemis è il Panini Player of the Match di #AtalantaFrosinone 🏆 #SerieAEnilive https://t.co/IwVUW7g4Kb — Lega Serie A (@SerieA) October 25, 2026