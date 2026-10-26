KNVB grijpt in en tikt Ronald Koeman junior op de vingers

jr. heeft een berisping gekregen van de aanklager betaald voetbal. De doelman van Telstar wordt door de KNVB op de vingers getikt vanwege zijn opvallende interview na de wedstrijd tegen Feyenoord (3-4).

Het heeft allemaal te maken met het interview dat de keeper vorige week zaterdag na Telstar - Feyenoord gaf bij ESPN. Telstar ging in eigen huis met 3-4 onderuit tegen Feyenoord, nadat de Rotterdammers in de tweede helft bij een 2-3 tussenstand een discutabele strafschop kregen toegewezen. De bal ging op de stip na een vermeende handsbal van verdediger Abdelnour Soualhia. Omdat de VAR niet kon aantonen dat die beslissing onjuist was, bleef de penalty staan en schoot Sem Steijn vanaf elf meter de 2-4 binnen. Ronald Koeman junior was woest over die beslissing en liet dat na afloop van de wedstrijd duidelijk blijken.

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"Ik moet me echt inhouden, want het is wéér Jeroen Manschot. Vorig jaar in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker naaide hij ons ook. Of naait 'ie... we hadden ook een beetje pech natuurlijk. Dit zijn cruciale momenten voor Telstar", zei de doelman van Telstar onder meer.

De KNVB heeft de ervaren doelman berispt vanwege deze uitspraken over scheidsrechter Manschot: "Volgens de Gedragscode Officials Betaald Voetbal mag er kritiek zijn op beslissingen van scheidsrechters, de VAR en de KNVB, maar wanneer uitlatingen de persoon van de scheidsrechter raken, ziet de aanklager in de regel aanleiding om een vooronderzoek in te stellen", klinkt het op de website van de voetbalbond.

Koeman accepteert berisping

De 31-jarige goalie heeft verklaard dat hij, direct na de teleurstellende wedstrijd en onder invloed van zijn emoties een verkeerde woordkeuze heeft gebruikt en accepteert de berisping van de aanklager.

Koeman junior kreeg de laatste tijd meer kritiek vanwege zijn interview bij ESPN. Zo sprak scheidsrechter Bas Nijhuis zich in het programma Vandaag Inside zeer kritisch uit over de Telstar-doelman: "Als we dat soort dingen naar elkaar gaan uitspreken... Dat slaat nergens op", zei Nijhuis.