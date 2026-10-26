Plotselinge terugkeer van Jurgen Streppel (57) in Eredivisie lonkt

Jurgen Streppel (57) keert mogelijk op korte termijn terug als hoofdtrainer in de Eredivisie. De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen en Roda JC is in beeld bij Willem II, de club waarvoor hij in het verleden al eerder werkzaam was. De Tilburgers zoeken een nieuwe trainer na het ontslag van John Stegeman.

Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin. Volgens hem staat Streppel samen met twee andere kandidaten bovenaan de lijst van de Tilburgse club. Wie de andere kandidaten zijn, is vooralsnog onduidelijk. Willem II zal de komende periode een keuze moeten maken over de invulling van de trainerspositie.

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Streppel zou bij Willem II voor de taak komen te staan om de sportieve resultaten snel te verbeteren. De club beleeft een dramatische start van het seizoen en heeft dringend behoefte aan punten. De Tilburgers hebben na tien wedstrijden slechts twee punten verzameld en staan daarmee onderaan. Ondertussen pakken concurrenten in de onderste regionen van de Eredivisie wél punten. Verandering is dan ook snel nodig.

Streppel is een van de namen die daarbij nadrukkelijk is om John Stegeman op te volgen, al is hij niet de enige kandidaat. Stegeman werd recent ontslagen door Willem II vanwege de uiterst teleurstellende resultaten. Momenteel neemt Adrie Koster tijdelijk de honneurs waar, maar Willem II wil op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aanstellen.

Streppel is dit weekend ontslagen

Wat de 57-jarige Streppel een interessante kandidaat maakt, is dat hij sinds kort zonder club zit. Hij was werkzaam op Cyprus bij Akritas Chloraka, maar daar kwam zijn avontuur dit weekend alweer ten einde. Ondanks zijn korte verblijf werd hij na slechts vier wedstrijden ontslagen. Dat gebeurde op een opvallend moment, aangezien Streppel met zijn elftal juist zijn eerste overwinning van het seizoen had geboekt.

Een eventuele terugkeer bij Willem II zou voor Streppel betekenen dat hij opnieuw aan de slag gaat bij een club die hij al kent. De oefenmeester was tussen 2011 en 2015 actief in het Koning Willem II Stadion.

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