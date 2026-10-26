Michiel Kramer spreekt zich eerlijk uit over Geertruida: 'Dit vind ik...'

ligt zwaar onder vuur bij supporters van Feyenoord, maar vindt die kritiek niet helemaal terecht. Dat maakt de voormalig spits een dag na de topper tussen PSV en Feyenoord (1-1) duidelijk in zijn column voor 1908.nl.

De terugkeer van Geertruida bij zijn oude club verliep vanaf de aftrap in een vijandige sfeer. Vanuit het uitvak met meegereisde Feyenoord-supporters kreeg de Oranje-international de hele wedstrijd flinke tegenwind. Bij bijna elk balcontact klonken fluitconcerten en werd de verdediger door de fans uit Rotterdam uitgefloten. De thuissupporters van PSV steunden hun speler juist na het gefluit door continu te juichen op het moment dat de geboren Rotterdammer aan de bal kwam.

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De PSV-fans leken zelfs nóg harder te kunnen gaan juichen, toen Geertruida in de tweede helft leek te scoren tegen zijn oude werkgever. De verdediger juichte al, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Hij krijgt van (een deel) van de Feyenoord-achterban kritiek wegens zijn uitbundige juichen bij dit moment én bij de openingstreffer van PSV. Kramer begrijpt de PSV-verdediger echter wel. "Ik vind dat iemand het recht heeft om te juichen als hij een doelpunt maakt. Er komt ook emotie bij kijken bij zo’n belangrijk moment in een topper. Scoren en juichen tegen je oude club vind ik dan ook niet zo’n groot probleem. Ik snap dat Feyenoord-fans dat vervelend vinden, maar hij heeft ook veel goede dingen gedaan voor Feyenoord. Als ze hem dan niet kunnen betalen, kunnen wij er als supporters weinig van vinden dat hij naar PSV gaat."

Akkefietje met St. Juste

Kramer neemt het ook voor Geertruida op als het gaat om het akkefietje dat na afloop van de wedstrijd ontstond met Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste. Wat begon als een begroeting, waarbij St. Juste zijn arm om de schouder van Geertruida legde, mondde na een opmerking uit in een felle woordenwisseling. Geertruida trok daarbij aan het trainingsjack van de Feyenoorder en gaf hem vervolgens met twee handen een duw.

"Dat is denk ik iets voor de camera, even de grote jongens uithangen: ‘Kijk mij eens Geertruida aanspreken en de boeman aanpakken.’ Ik vind dat overdreven", maakt Kramer duidelijk. "Ik heb liever dat je dat tijdens een wedstrijd laat zien dan na afloop. Dat je gedurende die 95 minuten gewoon zoiets hebt van: ‘Dat jij ergens anders voor kiest, is jouw keuze, maar wij zijn Feyenoord. Dit is wie wij zijn.’ Dat Geertruida dan van zich afbijt, snap ik ook wel."

De voormalig spits van Feyenoord legt verder uit: "Als speler wordt er verwacht dat je zomaar alles accepteert wat er over je gezegd wordt. Ik vind het helemaal niet erg dat een speler daar iets van zegt. Geertruida zal zijn eigen mening hebben over de keuzes die hij maakt en dat is zijn goed recht. Dus als hij daar iets over wil zeggen of een Instagram-post wil maken, moet hij dat zelf weten. De meningen komen sowieso wel, of het nu goed of slecht is. Geertruida speelt nu gewoon in een PSV-shirt en doet dus zijn stinkende best voor PSV. Hetzelfde zou hij doen in een Feyenoord-shirt. Wij moeten dat gewoon accepteren en als Feyenoord laten zien dat we kampioen kunnen worden zonder Geertruida."