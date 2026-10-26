Carlos Forbs maakt grote indruk bij Club Brugge en is door analist Marc Degryse uitgeroepen tot de speler van het weekend in België. De 22-jarige Portugese vleugelaanvaller was afgelopen zondag in de Jupiler Pro League goed voor twee assists op ploeggenoot Nicolò Tresoldi tijdens de 3-2 zege op STVV. De oud-aanvaller van PSV ziet in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws dat de ex-Ajacied bezig is aan een sterke reeks, nadat hij zich eerder ook al liet zien in de Champions League.

In het eigen Jan Breydelstadion had Forbs dus een flink aandeel in de drie punten tegen de club uit Sint-Truiden, een duel waarin Tresoldi een hattrick wist te maken. Ook in de Champions League liet de buitenspeler zich al gelden tegen Inter en RC Lens, met onder meer twee assists bij de stunt op bezoek bij de club uit Milaan. "Zijn voorbije tien dagen zijn zonder overdrijven indrukwekkend geweest: de twee Champions League-wedstrijden tegen Inter en Lens en nu deze prestatie tegen Sint-Truiden. Ik heb genoteerd: Forbs was zondagmiddag in tien gevaarlijke acties van Club betrokken", aldus Degryse.

Forbs laat bij Club Brugge ander gezicht zien dan bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen staat de Portugees na twaalf officiële duels al op drie goals en acht assists, cijfers die in schril contrast staan met zijn periode in Nederland. Club Brugge kocht de vleugelaanvaller in juli 2025 voor zes miljoen euro van Ajax en gaf hem een contract tot medio 2029, al waren er destijds bij zijn overstap vanuit Amsterdam nog de nodige twijfels. "Toen hij van Ajax kwam, werd met hem gelachen in Amsterdam", weet de 63-voudig international van de Rode Duivels nog.

Dat er zo naar hem werd gekeken had volgens de analist een duidelijke reden op technisch vlak, iets waar de aanvaller sinds zijn komst naar België flink aan heeft gewerkt. "Dat zal, denk ik, te maken gehad hebben met zijn beperkte behendigheid in de kleine ruimtes. De snelheid en de dribbel heeft Forbs altijd gehad, maar, inderdaad, toen hij in Brugge aankwam, had hij moeite met snel kaatsen en die kleine pasjes op de korte ruimte", stelt de Belg.

Die ontwikkeling is nu duidelijk terug te zien in de wisselwerking met spits Tresoldi, die volop profiteert van de aanvoer vanaf de zijkant. "Bij alles wat Forbs hem aangeeft, moet Tresoldi maar zijn voet tegenaan zetten of hij kan in twee tijden spelen. Bovendien gaat alles bij Forbs over de grond, zelden eens een voorzet op halve hoogte waar je dan als spits acrobatische toeren voor nodig hebt", gaat Degryse verder.

Naast die goede eindpass is de oud-voetballer ook lovend over de snelheid en het verdedigende werk van de aanvaller, die het met Club Brugge op woensdag 4 november in het Philips Stadion op gaat nemen tegen PSV in de Champions League. "Dat alles combineert hij met een fenomenale snelheid. Ik vraag mij zelfs af wie in het Europese voetbal nóg sneller is dan Forbs", stelt de analist, die tot slot dus ook wijst op zijn werk zonder bal: "Je zult zelden zien dat Forbs iemand in zijn rug laat weglopen."