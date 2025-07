Kraay junior ‘in shock’ door Ajax: ‘Meest ongelofelijke transfer van deze zomer’

Hans Kraay junior is nog steeds verbaasd door de transfer van Carlos Forbs naar Club Brugge. De analist snapt niet waarom de Belgen in zee gaan met de bij Ajax totaal geflopte aanvaller, zo laat hij weten in zijn column voor Voetbal International.

Forbs werd in de zomer van 2023 naar Ajax gehaald. De Amsterdammers betaalden destijds een transfersom van liefst veertien miljoen euro aan Manchester City. Forbs kwam in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan drie goals in 36 wedstrijden. “Bij Ajax heeft hij in anderhalf jaar geen gevulde koek geraakt”, oordeelt Kraay junior dan ook kritisch.

Artikel gaat verder onder video

De analist krijgt de vraag of hij nog ergens door verrast is tijdens de huidige transferperiode. “Nou, verrast is eigenlijk niet het goede woord. Ik ben meer geshockeerd. Een van de meest ongelofelijke transfers van deze zomer is toch echt die van Carlos Forbs naar Club Brugge”, is hij stellig.

‘Mislintat niet verantwoordelijk voor Forbs-transfer bij Ajax’

Forbs werd naar Ajax gehaald toen Sven Mislintat nog actief was als technisch directeur, maar de Duitser is volgens Kraay junior niet schuldig aan de transfer. “Want de huidige head of international relations plus scoutingman van Ajax, Kelvin de Lang, is verantwoordelijk voor de veertien miljoen die is uitgegeven aan de hardloper Forbs. De Lang heeft namelijk van 2021 tot 2023 als jeugdscout gewerkt bij Manchester City. En dat is nou precies de club waar Forbs van werd gekocht. Dus Kelvin de Lang, die Forbs ongelofelijk veel heeft zien spelen, en er bij Ajax heel goed opstaat, heeft deze transfer bij de rvc en Mislintat doorheen gedrukt”, weet de ESPN-journalist.

De transfersom van Forbs naar Club Brugge bedraagt zo’n zeven miljoen euro. Volgens Kraay junior is de term ‘een goede deal’ een ‘understatement’. “Dit is een absolute masterpiece-transfer van de technisch directeur (Alex Kroes, red) van Ajax, die volgens ingewijden een dag lang koprollend over het Leidseplein is gesignaleerd”, deelt hij een compliment uit aan de beleidsbepalers van Ajax.

