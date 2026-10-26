Frank de Boer had het loodzwaar: 'Je wil van de aardbodem verdwijnen...'

Frank de Boer heeft in de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl teruggeblikt op het misgelopen landskampioenschap met Ajax in 2016. De 56-jarige oud-trainer geeft aan dat hij last heeft gehad van het cruciale verlies van de titel op de slotdag tegen De Graafschap.

Op 8 mei 2016 begon Ajax op doelsaldo als koploper aan de laatste speelronde van het seizoen en hadden de Amsterdammers de landstitel in eigen hand. Om kampioen te worden moest er op bezoek in Doetinchem gewonnen worden van laagvlieger De Graafschap. Na de openingstreffer van Amin Younes leek er weinig aan de hand, totdat middenvelder Bryan Smeets in de 55ste minuut scoorde: 1-1. Dat was vervolgens ook de eindstand. PSV profiteerde optimaal door met 3-1 te winnen bij PEC Zwolle en kroonde zich daardoor tot landskampioen.

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De Boer: "Daar heb ik echt wel last van gehad. Daar ben ik ook lang ziek van geweest, omdat ik het gevoel had: waarom heb ik het nou zo gedaan? Ik zat wel eens helemaal alleen in de auto te schelden en op het stuur te rossen... Het was verschrikkelijk. Je wil dan van de aardbodem verdwijnen of naar een onbewoond eiland om helemaal niemand te zien voor drie à vier weken", geeft de clubloze trainer toe.

Voorlopig hoeft de voetballerij overigens niet te rekenen op een terugkeer van De Boer als hoofdtrainer. De Boer zit sinds eind 2023 zonder club en wil voorlopig niet terug te keren als hoofdtrainer. Zijn oude club Ajax volgt hij nog wel op de voet. Waar hij zich in de twee voorgaande seizoenen nog schaamde voor het spel in Amsterdam, noemt hij het huidige voetbal onder trainer Míchel Sánchez momenteel een verademing.

Onder leiding van de Spaanse coach staat Ajax op een tweede plaats in de Eredivisie, met een achterstand van drie punten op koploper Feyenoord. Volgende week wacht een pittige test voor de Amsterdamse club: dan komt AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.