Frenkie de Jong heeft afgelopen zondag na bijna vier maanden afwezigheid zijn rentree gemaakt voor FC Barcelona tijdens de met 1-2 verloren Clásico tegen Real Madrid. De 29-jarige middenvelder kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en liet aan de bal meteen een goede indruk achter op de Spaanse sportkranten.

Barcelona ging voor de tweede keer op rij onderuit na de eerdere nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, maar de Spaanse media zagen alsnog een duidelijk verschil toen de Nederlands international in het veld kwam. Volgens de berichtgeving was er bij zijn invalbeurt vanaf de tribunes nog wel boegeroep te horen van een deel van de eigen fans, al trok De Jong het spel op het veld al snel naar zich toe.

Spaanse media beoordelen invalbeurt De Jong

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Het Catalaanse dagblad Mundo Deportivo zag het optreden van de middenvelder na afloop zelfs als een kantelpunt in de wedstrijd. "Zijn invalbeurt zorgde voor een ommekeer in de wedstrijd. Barça kon zich na een chaotische fase herpakken en op de helft van de tegenstander gaan spelen", zo klinkt het in de nabeschouwing van de krant.

Bij Sport viel de energie van de teruggekeerde middenvelder eveneens direct op, al was er ook een kritische noot over hoe zichtbaar hij was. "Hij bracht vanaf het moment dat hij het veld betrad direct meer tempo in de wedstrijd. Hoewel hij over het algemeen een meer beheerste speelstijl heeft, bracht hij veel energie mee en de drang om zich te laten zien. Hij had meer zijn stempel moeten drukken op het middenveld", schrijft de sportkrant. Het Madrileense AS houdt het bij een korte en positieve conclusie over de Oranje-international: "Hij bracht intensiteit en kalmte."

De Jong als nummer tien onder Flick

De Jong werd tijdens zijn kwartier binnen de lijnen door trainer Hansi Flick opgesteld als nummer tien. Op die plek kwam de middenvelder tot 22 balcontacten en vijf loopacties. Daarnaast kwamen zeventien van zijn negentien passes aan en werd een schotpoging van hem geblokkeerd.

Flick legde na afloop tijdens de persconferentie uit waarom hij ervoor koos om de middenvelder meteen in de topper weer minuten te laten maken. "Hij had heel goed getraind en geeft ons veel kracht aan de bal. Het was erg belangrijk voor ons dat hij een paar minuten speelde", aldus de trainer.

Met zijn invalbeurt tegen de aartsrivaal kwam er een einde aan een lang hersteltraject dat afgelopen WK begon, toen de controleur bij het Nederlands elftal een knieblessure opliep. Op 6 oktober sloot de Nederlander voor het eerst in bijna vier maanden tijd weer aan bij de groepstraining van de koploper van La Liga.

Nu de middenvelder, die in oktober vorig jaar zijn contract bij de Catalanen nog verlengde tot medio 2029, weer fit is, wacht er wel een flinke concurrentiestrijd voor een basisplek. Op het middenveld van Barcelona moet De Jong namelijk concurreren met Rodri, Pedri, Gavi, Fermín López en Dani Olmo.