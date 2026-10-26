Gary Neville sloopt Manchester United-spelers: 'Dit is afschuwelijk'

Gary Neville heeft hard uitgehaald naar de spelers van Manchester United na de 0-3 nederlaag tegen Bournemouth. De analist verwijt een deel van de selectie een gebrek aan professionaliteit en neemt het nadrukkelijk op voor trainer en oud-teamgenoot Michael Carrick.

"Er zijn spelers die niet zo professioneel zijn en niet op tijd naar bed gaan, niet gezond eten en niet elke minuut van de dag aan Manchester United denken en leven als een echte voetballer. Waarom? Omdat het ze naar het hoofd is gestegen. Ze stellen niets voor", aldus Neville in zijn eigen Gary Neville Podcast.

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De oud-verdediger ziet een terugkerend probleem bij United. "Helemaal niets tegen Tottenham Hotspur, niets tegen Como, niets tegen Atlético Madrid. Tegen Leeds United was het nog wel een beetje een gevecht, maar tegen Fulham stelde het weer niets voor. Dat was tijdverspilling. Dus dit is een patroon van niets, van spelers die de stekker eruit trekken en de boel laten versloffen."

Neville steunt Carrick

Neville heeft juist veel waardering voor Carrick, ondanks de tegenvallende resultaten. "Michael Carrick is een fantastische man. Een man van integriteit, geloofwaardigheid, fatsoen, professionaliteit, voetbal van hoge kwaliteit, consistentie en betrouwbaarheid. Alles wat de spelers in de kleedkamer niet zijn."

Volgens Neville heeft de manager moeite om zijn spelers te motiveren. "Als Bruno Fernandes zich publiekelijk tegen je keert met die opmerking, stel je dan eens voor hoe het er achter de schermen aan toegaat. Dat is afschuwelijk."

"Hij heeft klasse en zal dit niet hardop roepen, maar ik zal het voor hem zeggen: hij zal met afschuw naar een aantal spelers kijken. Ze zijn al veertien jaar geen kampioen meer geworden. En voor je het weet ben je vijf of tien jaar verder, omdat er andere clubs op het punt staan om succes te boeken en Manchester United niet", aldus Neville.

Kritiek op beleid Manchester United

Ook het beleid van Manchester United krijgt ervan langs. "Zakelijk gezien is dit heel slecht voor Manchester United, maar dit kan niet opnieuw alleen maar de schuld van de manager zijn. Je kunt niet blijven toestaan dat de mensen die de manager hebben gekozen, steeds weer fouten maken", belsuit de oud-speler van United.