Drama voor Willem II: Tilburgers belanden in historisch slecht rijtje

Willem II heeft zich in een opvallend negatief rijtje gevoegd. De Tilburgers hebben na tien speelrondes slechts twee punten verzameld en zijn daarmee de negende Eredivisie-ploeg deze eeuw die na tien wedstrijden op maximaal twee punten staat. Voor de club is het bovendien niet de eerste keer dat een seizoen op deze manier begint.

De ploeg pakte alleen punten tegen sc Heerenveen (2-2) en AZ (1-1). De overige acht competitiewedstrijden gingen verloren. De meest recente dreun was de 1-6-nederlaag tegen SC Cambuur, waardoor Willem II met een doelsaldo van 10-32 blijft worstelen. Uit cijfers van Voetbal International blijkt dat acht andere ploegen deze eeuw na tien speelronden eveneens maximaal twee punten hadden verzameld. Het gaat om Fortuna Sittard (2000/01), FC Groningen (2002/03), RBC Roosendaal (2005/06), Willem II zelf (2010/11), Excelsior (2011/12), De Graafschap (2015/16) en RKC Waalwijk (2019/20 en 2024/25).

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Willem II staat daarmee voor de tweede keer in het overzicht. In het seizoen 2010/11 was de start nog slechter: na tien wedstrijden hadden de Tilburgers slechts één punt. De club wist zich destijds niet te herstellen en degradeerde uiteindelijk uit de Eredivisie.

Meeste clubs degradeerden

De statistieken bieden weinig reden tot optimisme. Van de acht eerdere gevallen degradeerden vijf clubs uiteindelijk uit de Eredivisie. Fortuna Sittard en FC Groningen wisten zich wel te handhaven. Ook RKC Waalwijk bleef in 2019/20 behouden, maar dat kwam doordat de competitie vanwege de coronapandemie werd stilgelegd en er geen clubs degradeerden.

Willem II gaat dat beeld proberen te veranderen. De club heeft Adrie Kooster tijdelijk aangesteld als coach, maar is hard op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De naam van oud-trainer Jurgen Streppel valt daarbij. Hij zou een van de drie kandidaten zijn om het stokje over te nemen bij Willem II.