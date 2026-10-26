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Organisatie Ballon d'Or begaat enorme blunder en lekt plotseling top drie vlak voor uitreiking

26 oktober 2026, 19:18
Ballon d'Ór
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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De organisatie van de Ballon d'Or heeft maandagavond voor flinke verwarring gezorgd door enkele uren voor de uitreiking liefst drie verschillende winnaars bekend te maken op de eigen website, dat meldt onder meer Daily Mail. In de bewuste artikelen werden achtereenvolgens Harry Kane, Lamine Yamal en Kylian Mbappé gepresenteerd als winnaar van de prijs.

De berichten verschenen ongeveer tweeënhalf uur voor de start van het gala in Londen, dat plaatsvindt in The London Palladium. Daily Mail Sport attendeerde de organisatie om 17.23 uur op de fouten, waarna de aankondigingen van Mbappé en Kane werden verwijderd. Opvallend genoeg bleef het artikel van Yamal nog ruim een halfuur online staan, voordat het bericht werd verwijderd.

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n het stuk over de Spaanse aanvaller van FC Barcelona stond dat hij de jongste winnaar ooit zou zijn geworden, terwijl bij Mbappé de nadruk lag op zijn consistentie in de afgelopen jaren. Bij Kane was een overzicht van zijn mooiste doelpunten te zien.

 Verschillende internationale media spreken van paniek achter de schermen en vermoeden dat er per abuis vooraf klaargezette conceptartikelen zijn gepubliceerd: daarmee is mogelijk al wel de top drie verklapt.

In aanloop naar de ceremonie, die rond 21.00 uur Nederlandse tijd begint, maakt de organisatie stapsgewijs de eindrangschikking bekend vanaf plek dertig. De zeventigste editie van de verkiezing vindt vanwege het jubileum voor het eerst plaats buiten Frankrijk, als eerbetoon aan de Engelse eerste winnaar Sir Stanley Matthews in 1956.

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Of het is een geweldige schijnbeweging en wordt Messi de Winnaar. Er zijn gekkere dingen gebeurd bij zulks uitrijkingen .

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