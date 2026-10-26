Groot nieuws over interlandtoekomst Cristiano Ronaldo na ruzie

Cristiano Ronaldo keert terug in de voorselectie van Portugal voor de interlands van november, zo melden verschillende Portugese sportkranten, waaronder O Jogo. Bondscoach Jorge Jesus lijkt daarmee de strijdbijl te begraven met de 41-jarige aanvaller, die vorige maand na een conflict nog wegliep bij het nationale elftal.

Het vertrek van Ronaldo zorgde destijds voor behoorlijk wat ophef in het Portugese kamp. De sterspeler verweet Jesus zijn belofte over speeltijd niet te zijn nagekomen, terwijl de trainer op zijn beurt ontkende dat er een dergelijke afspraak was gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

De Portugese voetbalbond (FPF) besloot na het incident in te grijpen met een schorsing van dertig dagen en een boete van 255 euro. Die straf ging in op 30 september, precies op de dag dat de aanvoerder zijn koffers pakte. Van de geldboete hoeft de Portugees, die volgens Forbes jaarlijks 267 miljoen euro opstrijkt, eveneens niet bepaald wakker te liggen.

Sportieve gevolgen heeft de straf niet voor de routinier van Al-Nassr. Omdat de schorsing eind deze maand afloopt, is de international in november gewoon weer inzetbaar voor de twee Nations League-duels: op 14 november thuis tegen Denemarken en op 17 november uit tegen Wales.