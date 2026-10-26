Memphis Depay staat waarschijnlijk een maand langs de kant met een nieuwe blessure, zo meldt de Braziliaanse tak van ESPN. De Nederlandse aanvaller van Corinthians liep vorige week op de training spierklachten op aan zijn rechterbeen en ontbrak afgelopen zaterdag bij de competitiewedstrijd tegen Vasco da Gama (3-2 nederlaag).

Corinthians rekent op een rentree van de spits op 18 november, wanneer het thuisduel met Botafogo op het programma staat. Daardoor mist Depay mogelijk ook de volgende interlandperiode, al werd de topscorer aller tijden vorige interlandperiode al niet opgeroepen door Xavi Hernández.

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De fysieke terugslag komt op een lastig moment voor de Braziliaanse club. Na de verliespartij tegen Vasco da Gama staat de ploeg op de zeventiende plaats in de Brasileirão Série A en verkeert het met één punt uit de laatste tien competitieduels in direct degradatiegevaar.

Ook de onlangs aangestelde hoofdtrainer Clarence Seedorf kan voorlopig geen beroep doen op zijn landgenoot. De nieuwe coach zat zaterdag tegen Vasco da Gama voor het eerst officieel op de bank bij Corinthians.

Binnen de club ligt de Oranje-international, die zijn contract eerder nog verlengde tot juli 2028, bovendien onder een vergrootglas. Volgens bronnen rond de selectie is zijn verhouding met de spelersgroep bekoeld en hebben ploeggenoten hem de bijnaam 'Mickey' gegeven, verwijzend naar zijn sterrenstatus.