Wim Kieft houdt zijn hart vast voor Feyenoord: 'Het kan toch niet...'

Wim Kieft is diep onder de indruk van Anis Hadj Moussa. De analist vraagt zich hardop af of het mogelijk is dat de 24-jarige rechtsbuiten van Feyenoord na de winterstop nog op de Nederlandse velden te bewonderen is. Dat laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

De lofzang van Kieft volgt na de topper van afgelopen zondag in het Philips Stadion, waarin koploper Feyenoord met 1-1 gelijkspeelde tegen PSV. Hadj Moussa tekende na rust voor de enige Rotterdamse treffer door vanaf de rechterflank naar binnen te snijden en op prachtige wijze in de verre hoek raak te schieten. Kieft: "Het kan toch niet dat Hadj Moussa na de winter nog in Nederland speelt? Dat kan toch niet? Die gast doet écht ongekende dingen. Oké, misschien is hij niet zo goed als Arjen Robben, dat was buitencategorie. Zoals die Hadj Moussa zijn goal inschiet, dat is toch ongekend? Hij heeft altijd een moment. Echt een geweldige speler."

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Zaakwaarnemer Rob Jansen, ook te aanwezig in de podcast, is van mening dat de buitenspeler niet moet vertrekken: "Hij moet het seizoen afmaken. Hadj Moussa moet niet weg in de winterstop. Maak het af, joh. Gewoon doorbreken. Als je halverwege het seizoen weggaat, kom je toch anders binnen bij je nieuwe club. Doe het aan het einde van het seizoen, bereid je goed voor en maak het openbaar, dan word je ook in Rotterdam gerespecteerd. Je club krijgt een mooie transfersom en jij krijgt een staande ovatie als je vertrekt."

Een vertrek van Hadj Moussa zou voor Feyenoord een gigantische aderlating zijn. De Algerijns international was afgelopen zomer al dicht bij een vertrek uit De Kuip, toen Al Ittihad zich in Rotterdam meldde. Een overgang naar de club uit Jeddah ging uiteindelijk niet door, aangezien Al Ittihad niet wilde voldoen aan een bankgaranatie die Feyenoord wilde ontvangen.