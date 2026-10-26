Ajax heeft zondagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam een moeizame 1-2 overwinning geboekt, waardoor het over PSV heen klimt naar de tweede plaats in de Eredivisie op drie punten van koploper Feyenoord. Toch zijn de Nederlandse ochtendkranten maandag kritisch over het matige veldspel na de rust, ondanks dat de ploeg van trainer Míchel Sánchez na tien speelrondes weer volop meedoet bovenin.

In het Sparta Stadion Het Kasteel begonnen de Amsterdammers nog sterk aan het duel, met bijna tachtig procent balbezit in de openingsfase. Dat leverde na 22 minuten ook de openingstreffer op via de zeventienjarige Abdellah Ouazane, die wist te scoren na een combinatie met Julian Brandt. Jens Toornstra zette Sparta Rotterdam in de 43e minuut nog op gelijke hoogte, maar spits Tolu Arokodare zorgde ervoor dat Ajax alsnog met een voorsprong ging rusten. In de tweede helft zakte Ajax echter ver weg en was het aan doelman Marc ter Stegen te danken dat het elftal op de been bleef.

Algemeen Dagblad en Het Parool twijfelen over titelkansen Ajax

Artikel gaat verder onder video

Het Algemeen Dagblad zag dat het na een uur spelen helemaal mis dreigde te gaan voor Ajax. "Ajax zwijnde. Tolu schoot na een uur nog een bal, die was blijven hangen door de wind, tegen de lat. Vervolgens noteerde Sparta zeven doelpogingen op rij. Die aanvalsgolven werkte Ajax zelf in de hand, door de bal telkens te verspelen", zo analyseert clubwatcher Johan Inan.

Dat het verval na rust zo groot was, zorgt bij Inan voor flinke vraagtekens over de huidige status van de nummer twee van de Eredivisie. "Dat is wat Sparta deed in het laatste half uur. Ajax kroop door het oog van de naald. Niet één keer, wel vijf keer. Met dank aan keeper Marc ter Stegen, die met een aantal geweldige reflexen een tweede gelijkmaker voorkwam." Wat dat betekent voor de strijd bovenin, is volgens Inan dan ook duidelijk: "Zo zijn de Amsterdammers op de ranglijst wellicht weer titelkandidaat. Maar op het veld had het vertoonde spel, zeker na rust, weinig weg van dat van een toekomstig kampioen."

Bij Het Parool viel het grote verschil tussen de plek op de ranglijst en het veldspel eveneens op. "Ajax speelde tegen Sparta niet als een titelkandidaat, maar meldt zich na de krappe zege (1-2) wel weer in de top van de Eredivisie. Het was aan Marc ter Stegen te danken dat Ajax de drie punten over de streep trok." Ook verslaggever Daan Sutorius wijst naar de grote rol van de keeper die wordt gehuurd van FC Barcelona: "Hoe anders was dat in de tweede helft, na de gelijkmaker van Sparta en de 1-2 van Tolu Arokodare; met pijn en moeite trok Ajax de drie punten over de streep. De winst was vooral aan doelman Marc ter Stegen te danken, die met indrukwekkende reddingen zijn ploeg op de been hield. Zonder de 45-voudig Duitse international was Ajax waarschijnlijk niet met drie punten uit Rotterdam vertrokken."

De Telegraaf kritisch op Ajax en Makkelie

De Telegraaf kijkt in eerste instantie vooral naar hoe de vlag er sportief ineens heel anders bij hangt na de eerdere 2-5 zege op FC Groningen van vorige week zondag en de 2-0 zege van afgelopen donderdag in de Conference League tegen Atalanta Bergamo. "Ruim een week – en drie overwinningen – nadat de stormbal werd gehesen, schijnt de zon bij Ajax. De Amsterdammers wonnen met hangen en wurgen op bezoek bij Sparta (1-2), profiteerden daarmee van het gelijkspel tussen PSV en Feyenoord en meldden zich in de top van de Eredivisie." Omdat het in Eindhoven 1-1 werd, gaat Feyenoord na tien duels nu aan kop met 24 punten. Ajax volgt met 21 punten op de tweede plek, terwijl PSV op twintig punten staat.

Toch is journalist Mike Verweij allesbehalve te spreken over wat Ajax na rust liet zien. "Ajax wankelde en het niveau van de Amsterdammers in de tweede helft was beschamend. Maar het elftal van Sanchez overleefde de storm en bleef in competitieverband foutloos in uitwedstrijden." Verweij is daarnaast ook kritisch op scheidsrechter Danny Makkelie, die verdediger Nick Verschuren onbestraft fysiek liet ingrijpen op Arokodare: "Kennelijk is alles geoorloofd als een tegenstander groot en sterk is. En als een van de twee beste scheidsrechters van Nederland de regels selectief toepast, dan kun je de klok erop gelijkzetten dat Makkelie's jongere collega's dat voorbeeld zullen volgen."

Rentree Blind en programma richting AZ

Achterin koos Sánchez op Het Kasteel voor de 23-jarige Youri Baas op linksback, een plek waar ook Owen Wijndal en Jofre Torrents opties voor zijn. Daarnaast maakte routinier Daley Blind in de slotfase zijn rentree in de Eredivisie. De verdediger wordt door zijn Spaanse trainer vooral gezien als een optie voor het centrum van de verdediging en speelde in november 2022 voor het laatst minuten in de competitie namens Ajax. Voor de huidige nummer twee van de Eredivisie wacht komende vrijdag om 21.00 uur alweer een thuisduel met AZ, waarna op donderdag 5 november in de Conference League een uitwedstrijd tegen FC Midtjylland op het programma staat. Sparta Rotterdam komt aanstaande woensdag om 18.45 uur in eigen huis in actie tegen Fortuna Sittard tijdens de eerste ronde van de KNVB Beker.