Volgens Nordin Amrabat is het niet realistisch om te verwachten dat een transfer naar LaLiga gaat maken, zo stelt de analist bij Rondo. De Marokkaan denkt dat de sterspeler van Feyenoord te duur is voor veel clubs uit de hoogste Spaanse competitie.

Hadj Moussa was afgelopen transferzomer heel dicht bij een overstap naar Al-Ittihad, maar bleef uiteindelijk – tot enige teleurstelling van hemzelf – bij Feyenoord. In Rotterdam-Zuid steelt de Algerijn wekelijks de show, zo ook afgelopen weekend tegen PSV. Met een fantastisch doelpunt hielp hij de koploper aan een punt in Eindhoven.

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“Dit is waarschijnlijk zijn laatste seizoen in Nederland, toch?”, stelt Nordin Amrabat. Ruud Gullit verwacht van wel: “Ik denk wel dat iedereen hem nu gezien heeft.” Wytse van der Goot vraagt vervolgens waar het plafond van de inmiddels 24-jarige aanvaller ligt. “Als je veertig of vijftig miljoen euro voor hem vraagt, haken veel Spaanse clubs al af. En Real Madrid en FC Barcelona halen geen speler van Feyenoord, dan moet hij eerst een tussenstap maken. Denk je dat hij naar Real Madrid kan?”

De routinier van FC Utrecht vervolgt: “De Eredivisie wordt niet zo hoog aangeschreven, of hij moet in de Champions League-groepsfase ineens vijf goals maken, dan wordt het een ander verhaal.” Gullit denkt dat Hadj Moussa zich moet focussen op een stap naar Spanje. “Daar kan hij het heel goed gaan doen”, aldus de legendarische oud-voetballer. “Niemand kan hem daar kopen… Troy Parrott ging met pijn en moeite naar Real Betis”, stipt Amrabat nogmaals aan.