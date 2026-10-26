Live voetbal

Ajax-speler wordt live op tv ineens vernietigend aangepakt: ‘Ik meen dit echt!’

26 oktober 2026, 21:52
Ruud Gullit
Foto: © Ziggo Sport
3 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Ruud Gullit heeft maandagavond hard uitgehaald naar Davy Klaassen. De analist van Rondo vindt het onbegrijpelijk dat de aanvoerder van Ajax vorige week zondag zijn penalty niet afstond aan Marcos Leonardo, op bezoek bij FC Groningen.

Ajax won ruim een week geleden met speels gemak in de Euroborg. In dat duel kregen de Amsterdammers in de eerste helft een strafschop, die Leonardo graag wilde nemen. De Braziliaanse spits, die een lastige start doormaakt bij Ajax, kreeg echter niet zijn zin van aanvoerder Klaassen. De captain ging zelf achter de bal staan, maar zag zijn inzet gepakt worden door Etienne Vaessen.

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“Die penalty… Je hebt een spits die hem wil nemen. Wáárom laat Klaassen die jongen geen penalty nemen?!”, verbaast Gullit zich hardop. De oud-voetballer vervolgt: “Dit vind ik écht slecht qua leiderschap. Ik meen dit echt. Niet omdat hij hem mist, maar omdat Leonardo het al moeilijk heeft. Laat hem die penalty nemen!”

Wytse van der Goot stipt aan dat er hoogstwaarschijnlijk afspraken binnen de Ajax-selectie gelden over de standaardsituaties. “Dat vind ik zo slecht”, maakt Gullit, die zijn stem meermaals verheft, nogmaals duidelijk. “Je weet dat die jongen een goal nodig heeft. Hij heeft het al moeilijk. Als je een spits met vertrouwen in je ploeg hebt, is dat het lekkerste wat er is.”

Van der Goot schetst de situatie waarin Leonardo wél de penalty mocht nemen én hem benutte. “Zou hij dan beter hebben gespeeld tegen Atalanta?”, vraagt de presentator zich af. Nordin Amrabat reageert duidelijk: “Ja! Want dan is hij van de nul af.” Gullit besluit: “Ik vind het slecht gemanaged van Klaassen. Je had die jongen kunnen helpen.”

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Dat vind ook , die jo gen moet het gevoel van vertrouwen krijgen, en dat pakt die eigenwijze Klaassen hem af, walgelijk.

CG
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CG
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@Just Me ZEKER!!

Noxin
177 Reacties
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Noxin
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Ruud Gullit en afspraken, dat is wel een dingetje.

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