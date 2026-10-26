Zien: Mika Godts maakt eerste goal voor Paris Saint-Germain én geeft assist

Mika Godts heeft maandagavond een hoofdrol opgeëist bij Paris Saint-Germain. Met een doelpunt en een assist schoot de invaller zijn ploeg naar de koppositie in de Ligue 1, ten koste van tegenstander Olympique Lyon. In het eigen Parc des Princes won de ploeg van trainer Luis Enrique met 2-0, waardoor de bezoekers afzakken naar de vijfde plaats. Onderaan het artikel is het doelpunt van Godts te zien.

Een kwartier na rust bracht Enrique de 21-jarige Godts binnen de lijnen. De Belgische aanvaller brak het duel open door de bal terug te leggen op Senny Mayulu, die in de korte hoek raak schoot: 1-0.

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Voor de vleugelaanvaller betekende de voorbereidende actie zijn tweede assist in Parijse dienst. Vlak voor het eindsignaal besliste de invaller de topper definitief door uit een counter vanaf de rand van het strafschopgebied zijn eerste treffer voor PSG binnen te schieten: 2-0.

De sterke invalbeurt van Godts komt op een goed moment na het wegvallen van concurrent Khvicha Kvaratskhelia. De Georgiër scheurde vorige week dinsdag in het gewonnen Champions League-duel met FC Barcelona (4-2) de voorste kruisband van zijn rechterknie. Hij moet onder het mes en mist naar verwachting de rest van het seizoen, terwijl Enrique dit verlies intern wil opvangen.

Door de thuiszege klimt PSG met zeventien punten uit acht wedstrijden naar de eerste plaats, op één punt van achtervolger Stade Rennais. Bij Lyon bleef verdediger Ruben Kluivert de gehele wedstrijd op de bank.