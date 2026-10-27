De beladen Turkse topper tussen Galatasaray en Fenerbahçe (2-1) is maandagavond flink uit de hand gelopen. Meteen na het laatste fluitsignaal ontstond er een grote vechtpartij op het veld, een opstootje waarbij Fenerbahçe-verdediger Archie Brown en Galatasaray-aanvoerder Abdülkerim Bardakçi allebei een rode kaart kregen. Na de wedstrijd haalde een boze Brown in de persruimte hard uit naar de spelers van de rivaal, terwijl beide verdedigers nu moeten vrezen voor een schorsing die kan oplopen tot maar liefst tien duels.

Op het veld was de spanning negentig minuten lang al om te snijden tijdens de kraker in de Süper Lig. Galatasaray liep in de eerste helft uit door twee goals van Victor Osimhen, waarna Irfan Kahveci de bezoekers in de 62e minuut weer terug in de wedstrijd bracht met de 2-1. Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken, ging het helemaal mis na een opstootje tussen Kerem Aktürkoğlu en Roland Sallai. In het gedrang dat daarop volgde, gingen Brown en Bardakçi met elkaar op de vuist en kwamen ze op de grond terecht, terwijl onder meer spits Romelu Lukaku en ploeggenoten de twee uit elkaar probeerden te halen. Scheidsrechter Atilla Karaoğlan gaf zowel de Engelsman als de Turkse centrale verdediger direct rood.

Brown haalt uit en vreest met Bardakçi voor flinke schorsing

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Toen Brown na de wedstrijd door de persruimte liep, bleef de verdediger van Fenerbahçe niet staan voor een lang interview, maar deed hij al lopend zijn verhaal tegenover de aanwezige journalisten. De Engelsman stelt dat hij alleen ingreep omdat hij zag dat zijn Franse ploeggenoot Mattéo Guendouzi bij zijn haren werd gepakt door de aanvoerder van Galatasaray. Om zijn verhaal kracht bij te zetten liet de verdediger een krassenwond zien en wees hij naar de sporen in zijn hals. "En dus moet ik hem verdedigen. Maar zo zijn ze bij Galatasaray. Ze krabben en trekken aan haren, zoals vrouwen doen", liet de boze verdediger weten.

Bij Galatasaray wijst men echter naar Fenerbahçe als schuldige. Bardakçi kwam na het duel met een eigen verklaring waarin de centrale verdediger stelt dat zijn tegenstander als eerste agressief werd en dat hij zichzelf alleen maar verdedigde. "Als je naar de beelden kijkt, zul je zien wie als eerste aanviel", aldus de aanvoerder van de koploper over de beschuldigingen.

Voor allebei de spelers krijgt de vechtpartij nog een vervelend staartje bij de Turkse tuchtcommissie (PFDK). Volgens de Turkse sportkrant Fanatik hangt de precieze straf helemaal af van hoe het voorval wordt opgeschreven in het nog niet gepubliceerde rapport van de scheidsrechter en de verklaringen van de waarnemers. Als de tuchtcommissie het voorval op basis van artikel 45 bestempelt als een vechtpartij ('kavga'), staat daar een schorsing van drie tot vijf duels op. Wordt het onder artikel 44 echter gezien als een echte aanval ('saldırı'), dan kan de schorsing voor beide spelers oplopen van vijf tot maximaal tien wedstrijden.

Het is overigens niet voor het eerst dat de beladen derby van Istanbul zorgt voor enorme straffen. Na een eerdere editie die in 2-2 eindigde, deelde de bond al eens schorsingen uit aan zeven spelers en stafleden, waarbij toenmalig trainer Fatih Terim zeven duels moest toekijken en zijn assistent Hasan Şaş voor acht wedstrijden werd geschorst. Door de 2-1 zege van maandagavond verstevigt de ploeg van trainer Okan Buruk in ieder geval de eerste plaats in de Süper Lig met 22 punten uit negen duels. Fenerbahçe blijft met zestien punten steken op de vijfde plek.