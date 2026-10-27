Theo Janssen denkt dat financiële belangen een grote rol spelen bij hoe de speelminuten in de spits bij Ajax worden verdeeld. De analist wijst maandagavond in het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport op het verschil in de contracten van huurling Tolu Arokodare en aankoop Marcos Leonardo. Volgens de oud-middenvelder is het nog maar de vraag of de trainersstaf hier zelf volledig over gaat.

De Nigeriaanse spits scoort regelmatig voor de Amsterdamse club, maar moet dit seizoen zijn speelminuten delen met zijn Braziliaanse concurrent. Janssen zet bij het praatprogramma flinke vraagtekens bij hoe die keuzes tot stand komen. "Het heeft met geld te maken dat hij niet altijd speelt. Tolu is gehuurd en Leonardo is gekocht. Denk je dat de trainer hierover bepaalt?"

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Beide spitsen werden afgelopen zomer onder andere voorwaarden naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. Arokodare wordt door Ajax voor één seizoen tot de zomer van 2027 gehuurd van Wolverhampton Wanderers, met daarbij een optie tot koop. Voor zijn concurrent trok de club uit Amsterdam wel meteen de portemonnee. Leonardo werd namelijk voor een bedrag van net onder de twintig miljoen euro definitief gekocht en ligt tot medio 2031 vast.

Qua gespeelde wedstrijden ontlopen de twee spitsen elkaar dit seizoen weinig, maar de huurling heeft tot nu toe wel betere statistieken. Volgens de gegevens van Ajax speelde de Nigeriaan dit seizoen negen duels in de Eredivisie en vijf wedstrijden in de Conference League. In de competitie staat hij daarmee op vijf goals en één assist. Afgelopen zondag maakte de spits nog de volle negentig minuten vol in het met 1-2 gewonnen uitduel met Sparta Rotterdam, waarin hij ook trefzeker was. Leonardo speelde tot nu toe zes competitieduels, vooral als invaller, en kwam daarnaast zes keer in actie in Europa.

Tafelgasten bespreken kwaliteiten en fitheid Arokodare

Als het financiële plaatje buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de gasten aan tafel wel te spreken over de kwaliteiten van de gehuurde spits. Ondanks zijn opmerking over de rol van de clubleiding is Janssen zelf ook enthousiast over de zomeraanwinst. "Het is een mooie gozer als je hem hoort praten. Hij is sterk en kan een doelpunt maken. Het is gewoon een goede speler."

Ook mede-analist André Ooijer is het daarmee eens en geeft aan dat de fysiek sterke spits bij Ajax eigenlijk altijd in de basis hoort te staan. Ruud Gullit is eveneens lovend en haalt het Europese duel met Atalanta van vorige week donderdag aan, toen de spits een verdediger van zich af wist te zetten en de 2-0 maakte. "Hij maakte tegen Atalanta echt een geweldige goal", stelt het oud-icoon van onder meer AC Milan, Feyenoord en PSV. Na die Europese wedstrijd liet de aanvaller zelf op de persconferentie al weten dat hij hoopt niet lang alleen een huurspeler te blijven in Amsterdam.

Naast de lovende woorden van de oud-internationals klinkt er van Nordin Amrabat wel een kritisch geluid. De aanvaller van FC Utrecht denkt niet dat de wissels te maken hebben met de transfersommen, maar wijst juist naar de conditie van de spits van Ajax tijdens de duels. "Ik heb hem in de gaten gehouden. Na zestig minuten zet hij geen druk meer. Dan is hij vermoeid."