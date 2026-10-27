Michael Carrick behoudt vooralsnog het vertrouwen bij Manchester United, zo meldt The Athletic. De clubleiding zou maandag een spoedberaad hebben gehouden over de toekomst van de trainer, waarin zou zijn besloten dat Carrick en de spelersgroep meer tijd krijgen om de situatie om te keren.

Manchester United verloor afgelopen zondag op eigen veld met 0-3 van Bournemouth, waardoor de club is afgezakt naar de zestiende plaats in de Premier League. Het gat met de degradatieplaatsen bedraagt slechts één enkel puntje. De positie van Carrick, die sinds 10 september jongstleden (de 4-0 zege op Sabah FK in de Champions League) al acht wedstrijden op rij niet wist te winnen, stond dan ook hevig ter discussie. In de Engelse media circuleren onder meer de namen van de clublozen Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte én Unai Emery (Aston Villa) als mogelijke opvolger voor de oud-middenvelder.

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Maandag stak de clubleiding van Manchester United de koppen bijeen om de toekomst van Carrick te bespreken. Onder meer mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada en directeur voetbal Jason Wilcox waren daarbij aanwezig, aldus The Athletic. Gezamenlijk zouden zij besloten hebben dat Carrick en de selectie meer tijd krijgen om het tij te keren. Het medium spreekt van een 'verrassende ontwikkeling' na de turbulente weken die Carrick heeft doorgemaakt.

Pittig programma

Met zijn elftal heeft Carrick de komende werken bovendien een aantal pittige affiches op het programma staan. Manchester United hervat de competitie komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen Chelsea op Stamford Bridge. Op dinsdag 3 november wacht in de Champions League vervolgens een thuiswedstrijd tegen AS Roma. Daarna nemen The Red Devils het in competitieverband op tegen Aston Villa (zondag 8 november), waarna de interlandbreak aanbreekt. De eerstvolgende wedstrijd daarna, op zondag 22 november, betreft een bezoek aan rivaal Liverpool in de Premier League.